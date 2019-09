Chiara Ferragni mutandine in vista ‘Sembra una trans’: la scelta di look di coppia non convince i fan

Chiara Ferragni è tra le influencer più seguite del momento. La bella torinese, ha sposato Fedez, noto rapper italiano, dalla cui relazione è nato il piccolo Leone, ormai la mascotte della famiglia, ribattezzata ‘Ferragnez’.

La moglie del celebre rapper in queste ore è finita al centro delle polemiche, a seguito di alcuni scatti rubati pubblicati sul suo profilo personale di Instagram, dove è stata immortalata insieme a Fedez mentre gode di alcuni momenti di relax a Portofino.

L’influencer è stata paparazzata negli ultimi giorni mentre insieme a suo marito trascorre rilassanti passeggiate tra le strade di Portofino.

E sin qui nulla di strano. Ciò che è balzato all’occhio è l’outfit sfoggiato dall’icona di stile, ripresa di spalle insieme a Fedez, il quale è stato definito ‘senza classe’ e da ‘carciofara’.

L’abito trasparente, sembra non essere piaciuto proprio a nessuno, tale da essere ricondotta, la Ferragni, ad un ‘trans’ o addirittura ad ‘una escort’.

Ad alimentare le polemiche, l’incredulità dei follower, a ricondurre la suddetta foto alla coppia ripresa di spalle, in cui luì appare basso e magro e lei alta e robusta, quasi ‘sproporzionati‘ e ‘irriconoscibili’.

Lo scatto in questione ha suscitato l’ilarità degli utenti e l’acidità degli haters, i hanno la capacità di saper trovare sempre uno spiraglio per ‘sputare sentenze’:

e ancora chi asfalta la naturale bellezza della influencer, la quale ha voluto condividere uno scatto che obiettivamente non rende giustizia a nessuno dei due, ma probabilmente per la sua naturalezza non ha voluto badare ai giudizi altrui:

‘Non hai il fisico stupendo che credi di avere. Per mettersi in mutande, quanto meno te lo devi permettere. Non hai fianchi, non hai un bel culo sodo e a mandolino, non hai tette. Praticamente non hai niente. Non hai nemmeno classe. Hai solo i soldi. Che non possono comprare l’eleganza’