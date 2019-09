Valeria Golino, schiaffo a Chiara Ferragni: ‘Ha fatto i soldi con la vacuità’: l’attrice sferra un duro colpo all’influencer

Valeria Golino il duro colpo della celebre attrice e regista, a Chiara Ferragni e la sua partecipazione alla Mostra del cinema di Venezia: ‘Fa soldi con la vacuità’

Iniziata lo scorso 27 Agosto 2019, sino al 07 Settembre 2019, gli appassionati di Cinema potranno godere della ‘Biennale del Cinema di Venezia’.

Tanti artisti nazionali e internazionali a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema, tra questi anche la celebre attrice e regista Valeria Golino e l’influencer moglie del Rapper Fedez Chiara Ferragni.

Valeria Golino, vincitrice due volte della ‘Coppa Volpi’

Un’artista come poche, Valeria Golino, vincitrice di molteplici premi cinematografici, e unica in Italia ad essersi aggiudicata per ben due volte la ‘Coppa Volpi’, ovvero l’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la miglior interpretazione.

Solo negli ultimi anni, l’ex compagna di Riccardo Scamarcio ha deciso di dedicarsi alla regia, sfoggiando il suo innato talento dietro la macchina da presa.

Quest’anno partecipa alla Biennale del cinema, per la presentazione del film fuori concorso di Costa Gavras, ‘Adults in a Room’.

Valeria Golino lo schiaffo a Chiara Ferragni

Nel partecipare alla Biennale del Cinema, l’attrice si è trovata però faccia a faccia con Chiara Ferragni.

Un’ospite, secondo lei, inadeguato per un evento cinematografico di tale calibro.

L’influencer, ha partecipato all’evento per la presentazione di ‘Chiara Unposted’, un documentario diretto da Elisa Amoruso che racconta la sua storia non sul versante privato, ma più incentrata sulla creazione della sua ‘identità digitale’, che ha fatto di lei una delle imprenditrici italiane più influenti.

La Golino, a tal proposito ha spiegato al Corriere della Sera:

‘È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia’

poi conclude: