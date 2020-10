Chi è Flora Canto, moglie del comico Enrico Brignano?

Biografia dell’attrice e conduttrice italiana Flora Canto: moglie del famoso comico Enrico Brignano. Vita, carriera, figli e passioni.

Biografia di Flora Canto

La bella attrice e conduttrice televisiva Flora Canto è nata nel febbraio del 1983 a Roma.

Si è affacciata al mondo televisivo per ragioni poco gioiose: è diventata famosa inizialmente per esser stata lasciata dal suo fidanzato Filippo Bisciglia quando era un concorrente del GF. L’uomo scelse di iniziare una relazione amorosa con un’altra concorrente e lasciò Flora in diretta Tv.

Dopo questa delusione d’amore Flora Canto ha partecipato a Uomini e Donne come tronista: ha scelto Francesco Pozzessere come suo compagno. I due si sono poi lasciati ad un passo dall’altare nel 2009.

Nel 2013 era in spiaggia a Sabaudia sul litorale romano quando incontrò Enrico Brignano: fra i due fu subito un colpo di fulmine e da quel momento sono letteralmente inseparabili.

Si legge su CronacaSocial.com che i due si amano moltissimo e hanno una splendida figlia insieme, Martina (3 anni).

La carriera iniziò dopo la delusione d’amore

La Canto si è diplomata al liceo linguistico ma fin da subito cercò di entrare nel mondo che più sentiva di appartenergli: la televisione. Iniziò con qualche campagna pubblicitaria da modella e qualche servizio fotografico ma divenne famosa solo dopo che si lasciò con Bisciglia.

Nel 2008 decolla la sua carriera di attrice con la parte in Vieni Avanti Cretino, recitò con Lino Banfi. Dopo questo film si è dedicata a coltivare la sua passione per la musica prendendo anche lezioni di doppiaggio e recitazione.

Ha poi preso parte a svariati esibizioni teatrali e ha anche recitato in film con attori conosciuti: insieme a Paolo Conticini in ‘Di tutti i colori’ e con massimo Boldi in ‘La coppia di campioni’.

Ebbe una parte in una puntata di Don Matteo e ha condotto svariati programmi televisivi: Fast and Furious su la7, Supercinema, Telethon Rai1 e altri programmi tv.

Flora è anche stata ingaggiata da alcuni brand per essere il volto della loro campagna: H&M, Miss Bikini, etcetc.

La sua carriera è polivalente e tracciata da vari ruoli: attrice, conduttrice modella e anche inviata. Insieme ad Aurora Ramazzotti è stata inviata del programma ‘Ogni Mattina’ su Tv8 condotto da Adriana Volpe.

Nell’ultima edizione di Tale e quale show Flora Canto ha partecipato come concorrente ma si è posizionata come ottava.

Quest’anno ha anche recitato in una commedia dai toni leggeri e piacevoli intitolata ‘Cambio tutto!’ al fianco dell’attore Neri Marcorè trasmessa su Amazon Prime Video.

Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano

Il martedì va in onda su Rai2 lo spettacolo di Enrico Brignano: Un’ora sola vi vorrei, One man Show.

Un programma dal format insolito caratterizzato da 60 minuti di comicità esilarante. Si legge su DiTuttoUnPo che il grande orologio in studio è centrale e fondamentale durante la puntata: scandisce ogni secondo di risata.

Enrico Brignano ha 60 minuti per condensare tutta la comicità fino al rintocco dell’ultimo secondo: tutto è concesso dalle canzoni, ai balli ai monologhi. L’importante, oltre a far divertire il pubblico, è non tradire il tempo incalzante.

Esattamente alla fine del programma c’è l’appuntamento con la moglie Flora Canto. I due tra un battibecco e l’altro ‘sotto le coperte’ in stile Casa Vianello riepilogano in pochi minuti tutta la puntata appena realizzata vittimizzando Brignano della sua stessa comicità ironica.

Passioni e curiosità

Il profilo Instagram di Flora canto vanta 336.000 follower, un buon seguito di fan che la ammirano e la seguono supportandola continuamente.

Proprio sul suo profilo nell’Autunno 2019 pubblicò una fotografia che la ritraeva in ospedale ricoverata: era stata urgentemente operata di colecisti, appendice e ernia.

La relazione con Enrico Brignano va a gonfie vele e la sua comparsa in Un’ora sola vi vorrei ha solo che rafforzato il legame unisce indissolubilmente la coppia. Su ChieCosa.it si legge che i due hanno acquistato una splendida casa al mare a San Felice Circeo per trascorrere giornate di relax in famiglia e con la piccola Martina.

Prima di iniziare la relazione con il celebre comico e attore, Flora Canto è stata al centro del Gossip per un ipotetico flirt con Teo Mammucari: entrambi smentirono più volte e non ci furono prove a sostegno.