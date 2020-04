Neri Marcorè, chi sono la moglie e i figli del noto attore italiano?

Chi è Neri Marcorè, il noto attore italiano, sposato dal 1995 con Selene e padre di tre splendidi figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Neri Marcorè, il noto artista italiano, impegnato nel mondo della recitazione televisiva e cinematografica!

Chi è Neri Marcorè

Nasce a Porto Sant’Elpidio, il 31 luglio del 1966, sotto il segno zodiacale del Leone.

Consegue il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori “Carlo Bo” di Bologna, dopo di che si dedica interamente alla sua carriera artistica.

Partecipa a numerose trasmissioni televisive, facendosi notare ad esempio a “La Corrida” di Corrado e a “Ricomincio da due” di Raffaella Carrà.

Fra le trasmissioni più note a cui ha partecipato di recente compaiono Parla con me su Rai 3 dal 2004 al 2011, Concerto del Primo Maggio su Rai 3 nel 2011, NeriPoppins su Rai 3 nel 2013, Celebration su Rai 1 nel 2017 e Stati generali su Rai 3 nel 2019 e nel 2020.

Marcorè partecipa anche a numerose pellicole cinematografiche, come Smetto quando voglio per la regia di Sydney Sibilia del 2014, Sei mai stata sulla Luna? diretto da Paolo Genovese nel 2015, Leoni per la regia di Pietro Parolin nel 2015, Latin lover diretto da Cristina Comencini nel 2015 e Smetto quando voglio – Ad honorem per la regia di Sydney Sibilia nel 2017.

In televisione recita in Una Ferrari per due e in Una villa per due, per la regia di Fabrizio Costa nel 2014, Le nozze di Laura diretto da Pupi Avati nel 2015, Baciato dal sole, per la regia di Antonello Grimaldi nel 2016, I Medici – Nel nome della famiglia nel 2019.

Vita privata e curiosità

L’attore è molto riservato riguardo la sua vita privata, talmente tanto da non possedere neppure dei profili sui social network.

Dell’artista si sa sia felicemente sposato dal 1995 con Selene Marcorè, fidanzata storica, da cui ha avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna, nati nel 1999, ed Elia, nato invece nel 2001.