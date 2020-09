Chi è Paolo Conticini, attore in gara a Ballando con le Stelle? Vita privata e curiosità

Chi è Paolo Conticini, attore in gara a Ballando con le Stelle?...

Paolo Conticini: occhi azzurri penetranti, una carriera nel cinema e molto di più. Curiosità e biografia dell’attraente attore in gara a Ballando con le Stelle.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle che prende il via questa sera 19 settembre su Rai1, ci sarà l’attraente attore Paolo Conticini.

Scopriamo la carriera e le curiosità sulla vita del biondo e affascinante attore teatrale e televisivo.

Brillante carriera nel cinema

Paolo Conticini è nato a Pisa nel Gennaio del 1969 da una famiglia che con la televisione non aveva nulla a che vedere: madre dipendente comunale e padre imbianchino.

Fin da piccolo Paolo coltivava una passione sconfinata per la recitazione, sognava di diventare un famoso attore professionista. I suoi genitori all’inizio lo ostacolarono nell’inseguire il suo sogno ma lui non si arrese.

Ha continuato a fare provini e lavorare come modello fino a quando Christian De Sica si accorse di lui e gli diede una parte nel suo film ‘Uomini Uomini Uomini’. È stato il suo trampolino d lancio, Paolo inizia così la sua carriera nel cinema nel 1995.

Oggi considerato tra i più belli, prestanti e professionali attori italiani Paolo Conticini è alto 1,84 e con 183 mila follower su Instagram è acclamato da uomini e donne.

Ha recitato in molti film di successo e in alcune serie Tv italiane come ‘Provaci ancora Prof’ con Veronica Pivetti e ‘Come un delfino’ con Raul Bova.

Nel 2008 ha presentato Lo zecchino d’oro insieme a Veronica Maya e nella lunga lista di film in cui ha recitato ricordiamo ‘Vacanze di Natale 2000′ di Carlo Vanzina e ‘Viaggi di Nozze’ di Carlo Verdone.

Nel 2015 ha anche partecipato a Tale e quale show interpretando la canzone Fatti più in là delle Sorelle Bandiera.

Attore dedito al cinema ma anche al Teatro, ha infatti recitato in almeno 2 spettacoli teatrali di Massimo Romeo Piparo: ‘Mamma mia’ e ‘Vacanze Romane’.

Quest’anno invece è nella lista dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, il seguitissimo programma Milly Carlucci che inizierà questa sera alle 20.35 su Rai1. Il programma, a causa del Coronavirus, ha quasi rischiato di essere cancellato perché un concorrente era risultato positivo.

Vita privata e curiosità

Paolo Conticini è sposato con la splendida modella Giada Parra dal 2013 anche se la loro storia d’amore ebbe inizio più di 20 anni fa.

Non ci sono mai state bufere di gossip su loro due, sono una coppia stabile ed equilibrata fondata su un robusto sentimento di amore condiviso.

Proprio in un’intervista recente, si puntualizza su Chiecosa, Paolo ha dichiarato:

Siamo pronti ad accogliere un figlio se dovesse arrivare

che sarebbe il secondo per l’attore, ha già un figlio di 16 anni da una relazione precedente.

Voci di corridoio hanno spesso insinuato che in Paolo brillasse una chiara ed evidente natura omosessuale. Tutte frecciatine nate dalla sua collaborazione con De Sica da entrambi smentite: hanno sempre confermato che tra loro c’è solo profondo rispetto e una grande amicizia.

Da ragazzo affrontò un periodo in cui pensava di farsi prete ma cambiò velocemente idea abbracciando il mondo del teatro e del cinema. In passato oltre ad aver lavorato come modello ha anche gestito una palestra ed è stato disegnatore in uno studio di arredamento.

Abita a Roma, ama le moto e il mare ma torna spesso e volentieri nella sua città natale, Pisa.