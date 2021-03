Che Dio ci aiuti 6, Gran Finale di stagione: Can Yaman guest star

Che Dio ci aiuti 6, Gran Finale di stagione: Can Yaman guest...

Ultimo atteso appuntamento con la fiction record di ascolti di Rai 1, un ospite attesissimo farà impazzire le fan!

Ecco la trama della decima ed ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda su Rai 1 alle 21.25!

Che Dio ci aiuti 6, trama episodi finali: i nodi vengono al pettine

L’attesa è finita: dopo lo slittamento di una settimana dovuto al Festival di Sanremo è giunto il momento di scoprire come finirà la sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Nei due episodi dal titolo “Il fine giustifica i mezzi” e “La notte più buia”, in onda giovedì 11 marzo, vedremo Suor Angela e gli altri protagonisti arrivare ad un nodo cruciale delle loro vite.

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) dopo la Gran paura per la salute del padre Primo ha scoperto il suo segreto. Sarà però ancor a indecisa sul fatto se rivelarlo o meno al giovane Erasmo (Erasmo Genzini).

Nel momento in cui però Erasmo saprà la verità non mostrerà particolare emozione e ciò turberà Suor Angela: la religiosa si convincerà ancora di più che Erasmo nasconda un segreto.

Il giovane sembra tramare qualcosa ma non è l’unico che ha misteri nel suo passato: anche Carolina ha atteggiamenti poco chiari.

Ben altri problemi avrà invece Nico interpretato da Gianmarco Saurino: il giovane sta organizzando il matrimonio grazie all’aiuto di Monica (Diana Del Bufalo) ma alcuni eventi imprevisti potrebbero far saltare tutto proprio il giorno delle nozze. Non è destino che Nico e Ginevra si sposino?

Today is the day. ☝️😌

Iniziamo a prepararci, fisicamente e psicologicamente: il finale di #CheDioCiAiuti6 ci aspetta questa sera alle 21:25 su Rai1! 🧡🙏🏻 pic.twitter.com/MscigeJP5H — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti6) March 11, 2021

Guest star d’eccezione: Can Yaman sbarca nella fiction Rai

Le vicende che ruotano attorno al Convento nella puntata finale vedranno anche l’ingresso di una star internazionale molto amata dal pubblico italiano.

Stiamo parlando di Can Yaman, protagonista di DayDreamer ed attualmente impegnato sul set del remake di Sandokan assieme ad Argentero.

Nel finale di Che Dio ci aiuti che ruolo avrà il bel Can? L’attore turco sarà un prestante barista appena giunto in città che metterà in seria crisi la giovane Azzurra (Francesca Chillemi).

La giovane sarà scombussolata dalla presenza del nuovo barman proprio quando più si era convinta della sua vocazione.

Le parole di Suor Angela e di Suor Costanza interpretata dalla bravissima Valeria Fabrizi daranno ad Azzurra l’idea di dover stare alla larga da lui. Riuscirà nel suo intento?

Non resta che attendere ancora poche ore per godersi gli ultimi attesi episodi del finale della sesta edizione di Che Dio ci aiuti, in onda stasera a partire dalle 21.20 su Rai 1!