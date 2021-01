Chi è Francesca Chillemi, Azzurra in Che Dio ci aiuti 6: età, marito, figli

Dall’immediato successo con Miss Italia fino ad arrivare all’iconica parte in Che Dio ci aiuti 6. Questo e molto altro sull’amatissima attrice.

Dal 7 gennaio 2021 è tornata una delle produzioni italiane più amate dal pubblico.

Si tratta di Che Dio ci aiuti, con la sua sesta stagione, che vede ancora una volta la partecipazione di Francesca Chillemi.

Scopriamo tutto sull’attrice che continuerà a vestire i panni di Azzurra nella fiction di Rai 1.

Chi è Francesca Chillemi

Nasce a Barcellona Pozzo di Gotto, il 25 luglio del 1985. Diventa nota nel 2003, a soli 18 anni, quando viene eletta Miss Italia.

Comincia la sua carriera come modella, dopo di che esordisce come attrice in Un medico in famiglia e come conduttrice ne I raccomandati.

Tra le produzioni italiane a cui ha preso parte, ricordiamo La bella e la bestia, L’ispettore Coliandro, Braccialetti rossi e L’isola di Pietro.

Recita anche al cinema in Gaymers, Cado dalle nubi e Natale da chef.

Dal 2011 è nel cast della fiction Che Dio ci aiuti, in cui interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi. Continuerà a vestire i panni dell’amatissimo personaggio anche nel 2021.

Vita privata e curiosità

Dal 2010 al 2011 ha avuto una relazione con il collega Francesco Scianna. Poi si lega all’imprenditore Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha una figlia Rania.

L’attrice ama molto recitare e in particolare il personaggio di Azzurra in Che Dio ci aiuti, al quale è molto affezionata.

A tal proposito, ha recentemente dichiarato:

“Azzurra rimarrà se stessa, anche se vestirà dei panni totalmente diversi. La sua parte fashion verrà meno, ma quello che conta è il suo spirito, che sarà quello di sempre: ne combinerà di tutti i colori.”

Per scoprire tutte le novità sul suo personaggio, non rimane che attendere la messa in onda della fiction di Rai 1!