Carolyn Smith ‘dolore dappertutto’, in ospedale per il tumore: il post preoccupa i fan

Carolyn Smith ‘dolore dappertutto’, in ospedale per il tumore: il post preoccupa...

La Presidente della giuria di ‘Ballando con le Stelle’ Carolyn Smith di nuovo in ospedale per il tumore: ‘Dolore dappertutto’

Carolyn Smith, celebre Presidente della Giuria di ‘Ballando con le Stelle’, condotto da Milly Carlucci, da tempo ormai combatte contro il male del secolo, il cancro, scoperto grazie ai suoi cagnolini, i quali attraverso il loro fiuto avevano captato qualcosa di anomalo nella padroncina.

La nota coreografa, aggiorna periodicamente i suoi fan condividendo post riguardanti l’andamento delle cure contro il tumore al seno.

Negli ultimi giorni la Smith è dovuta ritornare in ospedale, il post della danzatrice ha preoccupato i fan. Ecco cosa è accaduto.

Carolyn Smith in ospedale: ‘Dolori dappertutto’

La Presidente del talent, in questi giorni è stata nuovamente in ospedale per alcuni controlli e un nuovo ciclo di chemioterapia.

La coreografa si mostra ai suoi fan sempre sorridente, pur nascondendo il dolore fisico, il quale, rivela la Smith, con questo caldo non fa che aumentare:

‘In questi giorni con il caldo non è certo una passeggiata, perché mi fa aumentare il dolore dappertutto. In più non aiuta la trombosi’

poi prosegue speranzosa:

‘So che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce sa che non mollo mai, perché ho passato tante cose, forse peggio di questa, nella mia vita’

Carolyn Smith, la bella notizia dopo il controllo

La coreografa, si è recata presso la struttura ospedaliera anche per alcuni controlli.

A seguito dell’ecografia al seno sano, quello destro, così come raccontato tramite le sue Stories ha rivelato che fortunatamente non è stato contaminato:

‘Ieri l’ecografia, nessun novità. Uguale e stabile. Il seno destro è perfetto. Non è stato contaminato… è cancer free! Buona notizia!!!’

Un’ottima notizia per Carolyn Smith, che combatte come una guerriera, sostenuta dall’affetto dei cari e dei suoi follower che non la abbandonano mai.

Tuttavia ‘non abbassa la guardia’, soprattutto dopo la drammatica morte di sua sorella, scomparsa sempre per un tumore.