Carolyn Smith in ospedale per un controllo , la giurata di Ballando rivela: ‘Necessarie altre cure’

View this post on Instagram

🇮🇹 Buongiorno. Ieri è andata bene e questa mattina ho il controllo per la trombosi. Poi si ricomincia a fine luglio. 🇬🇧 Good morning. Yesterday went well and this morning last exam for my thrombosis till end of July. Crossing my fingers and wishing well. 💪🏻 #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai