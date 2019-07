Milly Carlucci, relazione finita ‘Con gli schiaffi non si risolve niente’: la verità dopo Ballando sul triangolo

Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto in questi giorni. Una storia d’amore finita con un brutto epilogo

Milly Carlucci conduttrice di Ballando con le stelle, in genere non racconta molto del suo privato, è attenta alla sua privacy e vorrebbe che anche i suoi collaboratori lo fossero.

Milly Carlucci finito l’amore: ‘Con i ceffoni non si risolvono le cose’

La bellissima e amatissima Milly Carlucci ha voluto dire la sua su una questione che da privata è finita per diventare, un po’ anche per mano sua, questione pubblica. Milly ha subito voluto lavare i panni sporchi e in diretta, senza pensarci due vote, ha tirato le orecchie ai suoi collaboratori.

La conduttrice ha voluto parlare per la prima volta del triangolo amoroso tra Pablo Daniel Osvaldo, Veera Kinnune e Stefano Oradei, iniziato proprio dietro le quinte di Ballando con le stelle:

“Non mi occupo della vita privata dei ballerini, ma le cose non si risolvono a ceffoni. Stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione”.

Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen come coppia nacquero a “Ballando con le stelle”. La tensione, durante la strigliata in diretta era tanta. Milly riprese il ballerino per aver tentato di ostacolare la produzione. In una intervista a TvBlog rivendica la bontà del suo gesto:

“Non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica”.

I due, infatti, erano stati paparazzati insieme durante una violenta litigata nata per motivi di gelosia verso uno dei partecipanti del programma.

Le parole di Milly Carlucci

Milly sottoscrive, durante, l’intervista che lei non mira ad entrare nel privato dei suoi ballerini, ma la trasmissione deve avere una certa linea:

“Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna”.

La Carlucci lascia quindi intendere che tra Stefano Oradei, Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinunnen possa essere volato qualche ceffone.

Poi spiega:

Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro.

Milly non si è chiarita con i tre del triangolo che ha fatto chiacchierare mezza Italia, ma sicuramente gli italiani hanno ben capito quali fossero le sue nobili intenzioni.