Carolyn Smith ‘Il tumore si è risvegliato, più attivo di prima’: il post della giurata di Ballando con le stella allarma i fan

🇮🇹non ho avuto il panico questa volta ringraziando i staff dei medici e tecnici… erano li per me prima, durante e dopo il PET. Adesso è un incubo ad aspettare che arrivano i risultati. Poi devo aspetare fi o di stasera ad abbracciare BB e Scotty. Ho troppo radioattivita adosso che non va bene per lora. 🇬🇧Did not panic this time thanks to all the medical staff who took care of me before, during and after the PET. Now to be segregated from my yorkies till tonight. Being radio active is not good for the at all! Waiting for the results is like a nightmare! #smilemore #smilenomatterwhat #iamawomanfirst #iamworthit #fuckcancer @sensualdancefit