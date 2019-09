Nadia Toffa ‘Non voleva le Iene al suo capezzale’: la volontà prima della morte, le parole di Giulio Golia

Nadia Toffa, il doloroso ricordo di Giulio Golia: “Non voleva noi de Le Iene al suo capezzale”

E’ passato poco più di un mese dalla prematura morte di Nadia Toffa ma il suo ricordo è vivissimo nel cuore dei suoi cari. Giulio Golia, nel ricordare la conduttrice bresciana, ha rivelato commosso uno dei suoi ultimi desideri.

Nadia Toffa, addio alla guerriera

Nel 2017, Nadia Toffa, in seguito ad un malore nella hall di un hotel di Trieste, ha scoperto di essere malata. La notizia ha reso la conduttrice bresciana una donna ancora più forte e coraggiosa e ha deciso di condividere la sua battaglia personale contro il tumore con grande forza e determinazione. Non hai mai smesso di condividere il suo splendido sorriso con il popolo del web nonostante la consapevolezza che non vi erano molte speranze di guarigione. I suoi messaggi, le sue parole sono state e tutt’ora sono un ancora di salvezza per chi, come lei, deve fare conti con il tumore. Il suo motto era ‘non arrendersi mai’ ed è cosi stato fino al suo ultimo giorno di vita.

La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore di tutte le persone che l’hanno sempre seguita e amata per quello che era: una donna di una forza straordinaria. In una recente intervista al settimanale DiPiù, Giulio Golia ha espresso il suo dolore per questa grande perdita.

Il triste ricordo di Giulio Golia

Manca davvero poco alla messa in onda della nuove edizione de Le Iene, ma la trasmissione non sarà più come prima dopo la sua morte. Nella sua ultima intervista al settimanale DiPiù Tv, Giulio Golia ha dichiarato che ha scoperto che era in coma mentre girava un servizio in Campania: