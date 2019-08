‘Carolyn Smith è morta’, tristi messaggi per la giurata di Ballando con le stelle: lei chiarisce ‘È una bufala’

Carolyn Smith furiosa sui social, duro sfogo contro gli haters: “Una bufala! Sto bene, se muoio almeno avvertitemi”

Il volto di Ballando Con Le Stelle, Carolyn Smith, sbotta sui social: ecco il motivo.

Carolyn Smith una furia su IG

La ballerina americana è nota al grande pubblico soprattutto nelle vesti di presidente di giuria nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle condotto Milly Carlucci. Da diversi anni, combatte come una vera guerriera la sua battaglia personale contro il tumore. Da quando ha scoperto di essere malata non ha mai perso il suo sorriso e la sua grinta e condivide il suo percorsa verso la guarigione con la sua grande famiglia social. Non molte ore fa, Carolyn Smith ha condiviso su Instagram un video in cui ha rassicurato tutti su una falsa notizia che sta circolando in rete.

Diversi sono i messaggi giunti alla giurata in privato preoccupati delle sue attuali condizioni di salute. La notizia in questione è una bufala che la vorrebbe morta. Tramite il suo account ha spiegato cosa è successo.

Il video sui social contro gli hater

La Smith ha rassicurato i suoi follower e ha precisato che è vero che ogni tanto accusa dei forti dolori a causa delle cure a cui si sottopone ma sta bene ed è pronta per partecipare ad un evento in Sicilia:

“Ho fatto un live prima ed ero un pochettino preoccupata perché c’è tanta gente sta mandando messaggi, email, chiamate perché ha sentito che in pratica stavo malissimo e una signora ha pensato ‘meno male che non sei morta’.”

La ballerina americana ha poi aggiunto: