Carlotta Mantovan ritrova il sorriso accanto a lui: di nuovo felice dopo la morte di Frizzi

La bellissima Carlotta Mantovan ha dimostrato di essere più forte di quello che pensavano gli altri. Oggi è di nuovo felice.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi è stato difficile per Carlotta Mantovan ritrovare l’equilibrio e la voglia di vivere. La vedova del conduttore era molto innamorata della vita ma con la tragedia inaspettata tutto è cambiato nella sua vita.

E’ soprattutto grazie a Stella Frizzi, l’unica figlia del conduttore, se Carlotta è riuscita a trovare la forza necessaria per tornare a vivere appieno la vita.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan mostra il faccino della figlia Stella: ‘Uguale a Frizzi’

LEGGI ANCHE –>Fabrizio Frizzi, spuntano i messaggi scritti prima di morire: il commovente retroscena

Carlotta Mantovan ritrova il sorriso accanto a lui

Gli amici di Fabrizio Frizzi sono stati molto vicini a Carlotta Mantovan. La stessa ex moglie storica del conduttore, Rita Dalla Chiesa, ha dato il suo appoggio a Carlotta sostenendola nel momento più difficile.

Ma a starle accanto anche Antonella Clerici, Carlo Conti che sua figlia ha finito persino col chiamare ‘Babbo Conti’.

Tanti gli amici veri di Fabrizio perché lui era una persona speciale che sapeva vedere il buono di tutti e che tutti non potevano fare a meno di amare.

Carlotta oggi di nuovo felice

Sicuramente Frizzi sarebbe molto contento nel vedere che dopo il periodo buio subitaneo alla sua scomparsa, in cui Carlotta era praticamente sparita ed era fortemente dimagrita, la sua adorata moglie è di nuovo felice.

A darle entusiasmo in primis l’adorata figlia Stella che somiglia sempre di più al papà scomparso troppo presto, prima che lei potesse avere un ricordo netto e indimenticabile nella mente di lui.

Ma per fortuna Stella potrà contare sui tanti amici di papà che sapranno disegnare di lui un profilo completo anche grazie al suo amato lavoro in TV che conserva la sua immagine in video e programmi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)



Ma a farle riscoprire quel sapore intenso della vita è stato il suo primo amore, quello per i cavalli che Carlotta aveva provato ad infondere anche in Fabrizio.

L’ultimo stato condiviso sui social la mostra proprio in compagnia del suo amico speciale, un compagno di vita che è diventata l’energia pura del suo sorriso che Frizzi siamo sicuri definirebbe sempre e per sempre ‘meraviglioso’.