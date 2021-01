Fabrizio Frizzi, spuntano i messaggi scritti prima di morire: il commovente retroscena

Una persona che non si può dimenticare. Fabrizio Frizzi è tornato nei pensieri di un’amica che ha vissuto grazie a lui emozioni particolari.

Delle parole che hanno fatto tornare vivido il dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi quelle che la collega ha riservato per lui di recente, rivelando un retroscena molto particolare.

Non ci si può scordare di un grande come Fabrizio. Le parole della collega, ospite nel seguitissimo programma di canale cinque, sono da pelle d’oca.

Fabrizio Frizzi, l’ultimo messaggio alla collega fa commuovere

Non è mai stato finto Fabrizio Frizzi. Quando stimava un collega non esitava a mostrargli la sua stima e il suo affetto. Ed è questo ciò che emerge dalle parole di una delle colleghe e amiche del conduttore che in diretta TV non ha potuto fare a meno di ricordarlo svelando un particolare retroscena.

Fabrizio se n’è andato troppo presto lasciando un vuoto immenso. Avrebbe potuto dare altro con il suo modo di fare televisione riuscendo ad essere protagonista senza accentrare su di sè i riflettori.

Le parole di Elisa Isoardi a Verissimo hanno sciolto i cuori dei fan che ancora piangono la sua morte avvenuta ormai 3 anni fa.

Elisa Isoardi rivela i messaggi di Fabrizio

Molti VIP che amavano e conoscevano Frizzi hanno raccontato le stesse cose di Elisa Isoardi. La conduttrice ha raccontato, ai microfoni di Silvia Toffanin, di aver avuto la fortuna di conoscerlo -giovanissima- a Miss Italia.

Lui non si è mai dimenticato di lei ed è per questo che Elisa ha voluto ricordarlo con parole che fanno commuovere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Dopo l’esperienza Fabrizio che Elisa definisce un UOMO, racconta che il primo messaggio di in bocca a lupo per un nuovo programma o una nuova avventura arrivava proprio da lui.

E’ stato sempre una personale leale, per questo molta amata dal grande pubblico.