Carlotta Mantovan mostra il faccino della figlia Stella: ‘Uguale a Frizzi’

Una somiglianza piuttosto evidente quella di Stella Frizzi al suo famoso e indimenticato papà, Fabrizio Frizzi. La foto sui social commuove i fan.

Fa ancora male la sua assenza: Fabrizio Frizzi ci aveva abituato al suo sorriso ‘meraviglioso’ e alla sua simpatia che metteva a proprio agio tutti i concorrenti dei suoi quiz, in particolare quelli dell’Eredità.

Dopo la sua morte, in tanti lo hanno ricordato. Oggi, il conduttore, vive nel ricordo della moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella che cresce anno dopo anno somigliando sempre di più a lui.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan ritrova il sorriso dopo Fabrizio Frizzi: ‘Noi Amore PURO…’- FOTO

Carlotta Mantovan mostra Stella: tale e quale a Fabrizio Frizzi

Dopo un periodo di buio legato alla perdita dell’amore della sua vita, Carlotta Mantovan è tornata a sorridere. La sua forza è di certo vedere la piccola Stella crescere e diventare sempre più somigliante all’uomo che aveva deciso di sposare, Fabrizio Frizzi.

Una perdita che ha lasciato il segno anche nei fan del conduttore. Era una persona buona, prima che un conduttore bravo e professionale.

Poche ore fa la vedova del noto conduttore ha voluto condividere uno scatto personale, una foto in cui si vede la sua gioia ritrovata grazie alla piccola Stella.

La nuova vita di Carlotta

Non ama molto il gossip, ha sempre cercato di proteggere sua figlia da tutto quello che può scatenare una pressione mediatica. Ha vissuto il suo dolore senza esternazioni plateali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)



Si è limitata a condividere degli scatti sui social, di tanto in tanto per rassicurare tutti sulle sue condizioni in ripresa. La conduttrice di Tutta Salute. Da quando Fabrizio è venuto a mancare, le sue giornate ruotano attorno a Stella, il lavoro e i cavalli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)



In una recente intervista ad Oggi, Carlotta ha rivelato che la sua ancora di salvezza è stata proprio la sua bambina. Ormai Stella sta diventando una signorina e richiede sempre più attenzioni.

Tra i tanti commenti alla foto postata con la sua bambina spicca uno che nota la somiglianza tra padre e figlia:

“Stella ha lo stesso sorriso del suo papà ed è bellissimo vederla felice”

In effetti è innegabile che i lineamenti ricordino subito quelli di Fabrizio.