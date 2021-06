Bonus Covid, come presentare la nuova domanda: importo e scadenza

L’INPS ha reso nota la data di scadenza per richiedere il Bonus Covid: scopri entro quando devi fare domanda.

È finalmente disponibile la procedura con cui poter presentare apposita domanda.

Decreto Ristori bis

Nonostante i vaccini, la pandemia continua ad avere effetti negativi sull’economia dell’intero Paese.

Molti imprenditori sono stati costretti ad abbassare la serranda del loro negozio per via di un netto calo nel fatturato.

Il tutto grava sulle famiglie italiane, che, soprattutto nel pieno della pandemia, hanno avuto sempre più difficoltà ad affrontare le varie spese.

In aiuto di lavoratori e autonomi è stato quindi promulgato il Decreto Ristori bis, che prevede l’erogazione di svariati bonus per specifiche categorie.

Bonus Covid: cos’è e a chi spetta

In questo caso parliamo del bonus Covid, che può essere richiesto dalle seguenti tipologie di lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

intermittenti;

intermittenti; pescatori autonomi;

operai agricoli a tempo determinato;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori del mondo dello spettacolo.

Per i lavoratori agricoli l’importo del bonus è pari a 800 euro, 950 euro per i pescatori e 1.600 euro per tutte le altre categorie sopra enunciate.

Chi ha già usufruito del bonus erogato con il primo decreto sostegni, non dovrà presentare una nuova domanda, perché l’accredito avverrà in automatico.

Per tutti gli altri invece il termine di scadenza è il 30 settembre 2021.

