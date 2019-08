Bobo Vieri, il drammatico messaggio per la morte della figlia di 9 anni del collega Luis Enrique

Grave Lutto per Luis Enrique, lo straziante messaggio di Bobo Vieri sui social: “Preghiamo tutti per la famiglia”

Il mondo del calcio piange per l’ex allenatore della Roma e del Barcellona, Luis Enrique: è morta sua figlia, la piccola Xana. Il messaggio di cordoglio di Bobo Vieri commuove il web.

Bobo Vieri: “Preghiamo tutti”

Poche parole per esprimere un immenso dolore. Il noto allenatore australiano, Luis Enrique, ha dedicato un breve ma straziante messaggio, sul suo account Twitter, a sua figlia Xana. Il piccolo angelo è volato in cielo all’età di 9 anni dopo una battaglia durata cinque mesi contro osteosarcoma o anche noto come cancro alle ossa. Qualche mese fa, si era dimesso da ct della Spagna per stare vicino alla sua piccola che purtroppo non ce l’ha fatta. “Riposa in pace, piccola Xana“, queste sono le parole che Enrique ha dedicato alla sua bambina.

Solo pochi erano a conoscenza dei reali motivi dietro l’addio alla panchina del Roja, i quali gli sono stati vicini in questo difficile momento. L’annuncio della morte della piccola Xana è stato dato dallo stesso allenatore sul suo account Twitter con queste toccanti parole:

“Nostra figlia Xana, 9 anni, colpita da un cancro alle ossa. “Nostra figlia Xana e’ deceduta all’eta’ di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma”

I messaggi di Cordoglio per la piccola Xana

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, tra questi anche l’ex attaccante bolognese, Bobo Vieri. Nel dettaglio, il compagno di Costanza Caracciolo ha condiviso sui social un immagine con sfondo nero e una scritta di colore bianco con un messaggio che ha commosso il popolo del web:

” Xana è volata in cielo. Preghiamo tutti per la famiglia di Luis Enrique.”

Una notizia che ha scosso i fan di Luis Enrique. Il mondo del calcio si stringe attorno al dolore della sua famiglia.