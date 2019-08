Costanza Caracciolo non mostra il viso della figlia, il triste motivo dell’ex velina: ‘Voglio proteggerla’

L’ex velina Costanza Caracciolo parla della figlia Stella avuta lo scorso novembre dal famoso calciatore Bobo Vieri: ecco perchè non la mostra ai social

Costanza Caracciolo, famosa per essere stata una delle veline più amate in coppia con Federica Nargi, lo scorso novembre è diventata mamma di Stella avuta con il calciatore Bobo Vieri.

L’ex velina non mostra la figlia sui social

Costanza Caracciolo, 29 anni, ha deciso di mantenere l’identità della figlia Stella nascosta sui social. Questa scelta di non mostrare su internet le foto della piccola è dettata dal desiderio di proteggere il più possibile la bambina e infatti dalla nascita ad oggi sui profili di entrambi genitori non appare nessuna foto del viso di Stella. E in risposta a chi sui social chiede quando mostrerà la figlia, dichiara:

Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo.

Veramente triste non poter condividere una gioia così bella. Purtroppo però gli haters sono sempre pronti a ferire i genitori attaccando i piccoli su qualsiasi cosa.

Costanza e la decisione irremovibile

L’ex velina sul profilo Instagram appare dunque molto decisa nel non mostrare il volto della figlia. In un periodo in cui ormai tutti i personaggi dello spettacolo mostrano ogni aspetto della loro vita privata e non, la scelta di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si può definire di controtendenza.

La decisione presa dai genitori di tutelare la privacy di Stella sembra essere ben ferma visto che l’unico scatto della figlia risale allo scorso maggio dove la piccola è di spalle in braccio alla mamma. Stella Vieri, nata il 18 novembre 2018, ha stravolto la vita di Costanza che spende sempre parole piene di orgoglio e gioia nel descrivere la figlia.

Quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l’amore. Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me…

Ovviamente, la sua vita adesso non è più quella di un tempo. Le priorità sono sicuramente cambiate. Ed è così che adesso vive la sua nuova vita:

E’ vero quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita.

Le vite dell’ex Velina Costanza Caracciolo e del marito, il calciatore Bobo Vieri, con l’arrivo nove mesi fa della figlia Stella sono sicuramente cambiate in positivo riempiendosi di gioia.