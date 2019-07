Bitter Sweet anticipazioni 30 Luglio: ‘Deniz incastra Nazli, le prove del tradimento a Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Martedì 30 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentasettesima puntata

Il piano diabolico di Deniz

Siamo ancora alla sera dell’inaugurazione. Deniz fugge dalla festa inaugurale del ristorante di Nazli (Ozge Gurel) e Manami, dopo aver visto Ferit e la cuoca ballare insieme e aver capito che tra lui e la sorella di Asuman non vi è alcuna possibilità di poter costruire qualcosa insieme.

Deniz, fuori di se dalla gelosia decide di tornare a casa. Li ha un’illuminazione. Se lui non può avere Nazli, allora neanche Ferit (Can Yaman) dovrà averla.

Il fratello di Demet si giocherà l’ultima carta per avere uno straccio di possibilità con la cuoca.

Preparerà così una chiavetta USB, nella quale ci sono tutte le prove che incastrano la sorella di Nazli, Asuman, la quale si è venduta agli Onder per rubare importanti informazioni affinchè ottenessero i documenti necessari per l’affido di Bulut.

Ferit perde le staffe: la drastica decisione

Ferit scoprirà tutta la verità sul tradimento della sorella di Nazli, Asuman. Chiaramente perderà le staffe e andrà su tutte le furie in quanto si sentirà preso in giro e tradito anche dalla cuoca con la quale si era instaurata una piacevole complicità e di cui credeva di essersi innamorato per la sua lealtà.

L’uomo andrà da Nazli e le chiederà spiegazioni. La cuoca confermerà di aver mantenuto il silenzio per proteggere Asuman, anche se confessa che in più occasioni, anche se contro la sorella, lei avrebbe voluto dirgli prima la verità.

Nonostante lei non sia direttamente colpevole, Aslan non vorrà accettare alcuna giustificazione, e sentitosi ferito dalla donna che amava, andrà via.

Preso dalla rabbia deciderà di voler chiudere il ristorante di Nazli e Manami, di cui tra l’altro è socio. Nazli vedrà infrangersi il suo sogno così presto? Come reagirà all’azione dell’architetto, che aveva acquistato le quote solo per starle accanto?

Nazli e Asuman non hanno scelta

Asuman cercherà di scagionare Nazli dalle accuse mosse da Ferit, ma l’architetto non vorrà ascoltarla, dicendogli che lei è fuori da tutta la storia.

Le due sorelle così, decideranno che la cosa migliore da fare dopo il disastro sia andarsene per un anno da Instanbul per far ritorno alla terra madre, Antiochia.

Ferit lascerà partire Nazli? Staremo a vedere.