Bitter Sweet, anticipazioni 30 Agosto: ‘Ferit tradisce Nazli con Pelin’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Venerdì 30 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella puntata numero 65

Una terribile delusione per Nazli

Nella precedente puntata di Bitter Sweet, Nazli ha invitato Pelin presso la sua villa, al fine di parlarle e scoprire le sue reali intenzioni con suo marito Ferit.

Resterà turbata quando saprà che i due ben 7 anni prima avevano intenzione di sposarsi. Nazli capirà che la donna ha intenzione di riconquistare suo marito.

La cuoca infine, dietro suggerimento di Pelin troverà in un vecchio libro una foto che li ritrae insieme, 7 anni prima, restandone profondamente delusa e iniziando a dubitare del suo rapporto con Ferit.

Perchè Ferit conserva ancora una foto con la sua vecchia fiamma? L’architetto non ha mai dimenticato Pelin nonostante il suo ‘presunto tradimento’ architettato da Demet?

Ferit ‘tradisce’ Nazli

Nel frattempo arriva un giorno importante per Nazli. Il suo ristorante giapponese aperto con Manami sarà protagonista di un reportage gastronomico.

Ferit, socio anche lui del locale, arriverà troppo tardi per prendervi parte, perchè impegnato a discutere con Pelin. Nazli andrà su tutte le furie dopo che l’architetto per questa sua mancanza di rispetto e puntualità, tradendo la sua fiducia, già di per sè vacillante.

Cosa accadrà tra Ferit e Nazli adesso? Pelin riuscirà ad ottenere ciò che vuole, ovvero Ferit tutto per sè?

Demet incastra Hakan

Demet attuerà il suo piano per incastrare il malvagio Hakan.

La donna si impossesserà di un registratore vocale e lo attiverà nel momento in cui Hakan confesserà i suoi terribili crimini a partire dall’omicidio da lui commissionato di Demir e ZEynep, fino alla trappola a seguito della quale si è macchiata del sangue di Tahir.

Quale sarà il destino di Hakan? L’Onder sospetta qualcosa dell’imminente tradimento della moglie Demet? Staremo a vedere.