Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, spoiler: ‘Nazli lascia Ferit’

Bitter Sweet spoiler delle prossime puntate: Nazli lascia Ferit dopo il ricatto di Hakan. L’architetto è con il cuore in frantumi. Quale sarà la sua prossima mossa?

La drammatica decisione di Nazli

Nella puntate precedenti di Bittersweet, a causa del piano malvagio di Hakan, Asuman ha tentato il suicidio. La ragazza dopo l’ultima imprudenza stava per commettere un gesto estremo perchè stanca di essere un peso per sua sorella e stufa di causare solo problemi a chi le sta intorno.

Nazli sotto ricatto di Hakan prenderà la sua decisione di lasciare Ferit e chiedergli il divorzio, affinchè Asuman non venga denunciata e rischi il carcere, per aver commesso il ‘finto’ omicidio di Muzzafer.

Nazli manda a monte la sorpresa di Ferit

Nel frattempo Ferit ignaro di tutto, sta preparando una sorpresa alla cuoca. L’architetto sta infatti organizzando una proposta di matrimonio come si deve, dopo la farsa per conquistare l’affido di Bulut.

Nazli dopo aver fatto le valigie per ritornare nel suo vecchio appartamento, si recherà nel giardino della villa dove ad aspettarlo troverà Ferit che dopo una poetica dedica d’amore la stupirà donandole un anello.

La cuoca senza parole, gli dirà che non può accettare il suo dono e chiederà all’uomo una pausa di riflessione. Nazli lo lascia così, e va via con la sua roba, mentre Ferit resta sconvolto dalla repentina decisione di sua moglie.

Entrambi trascorreranno la notte insonne ripercorrendo i loro momenti più belli, ed entrambi, chi per un motivo e chi per un altro, si chiederanno come e perchè si è arrivati a questo punto.

Nazli a mani vuote

Il giorno seguente Ferit si recherà al vecchio appartamento dove la cuoca vive con la sorella e Fatos. Li troverà anche Deniz e la sua sorella Asuman.

Essendo all’oscuro del tentato suicidio di Asuman, l’architetto fraintenderà tutto. Nazli dal suo canto ribadirà di volersi prendere un pò di tempo per pensare.

Le due amiche si recheranno da Muzzafer per trovare delle prove che lo incastrino e lascino libera la sorella. L’uomo rivelerà loro una bugia, ovvero che Asuman aveva provato a derubarlo per poi spararlo.

Ferit scopre che Nazli gli ha mentito

Ferit non si arrende, e più volte si reca al locale di Nazli per chiederle spiegazioni. La cuoca di tutta risposta gli rivela di volere il divorzio. Ma Ferit non ha alcuna intenzione di firmarlo.

Un giorno i due si incontrano in una caffetteria per parlare della loro condizione, quando improvvisamente l’usuraio a cui Nazli ha chiesto dei soldi per saldare alcuni debiti per il ristorante, gli si avvicina.

Ferit scoprirà che la cuoca non è stata sincera con lui. Lei gli spiegherà che è stata costretta perchè il padre per aiutarla ha dovuto ipotecare la casa. Ma l’architetto non vorrà ascoltare ragioni, e dopo l’ennesima richiesta di divorzio, lui accetterà ormai stanco dei sui segreti.