Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda giovedì 29 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella puntata numero 64

Nazli incontra Pelin

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Nazli scopre che Pelin non è una semplice conoscenza di suo marito bensì la sua ex fidanzata.

Resterà turbata quando, scoprirà che lei e Ferit 7 anni prima avevano in progetto di sposarsi. Allora la cuoca deciderà di volerla incontrare nuovamente per scoprire le sue reali intenzioni.

La moglie di Ferit dovrà fare i conti un una sconvolgente verità, la donna non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’architetto questa volta e sembra avere per così dire un ‘conto in sospeso’ con l’Aslan.

Tutto ciò, proprio ora che dopo tante peripezia il loro rapporto sembrava aver trovato il giusto equilibrio, tra loro come con il piccolo Bulut.

La chiacchierata con Pelin destabilizzerà Nazli, al punto da far emergere in lei dei seri dubbi sull’Aslan. Quale sarà la prossima mossa di Pelin?

Il folle piano di Hakan per distruggere Ferit

Hakan come è noto prosegue nel suo piano per distruggere Ferit. L’uomo ha in mente di far fallire il Pusula Holding. Assumerà così una nuova spia, Cihan, indirizzata a proporre all’architetto di effettuare degli investimenti. Gli investimenti chiaramente, non saranno dei buoni affari, poichè mirati a farlo fallire.

Nel frattempo Demet è sempre più decisa ad incastrare il marito e sbarazzarsene una volta e per tutte, soprattutto dopo il terribile scherzo con la pistola, a seguito del quale Demet ha ucciso la spia di Ferit, Tahir.

Deciderà così di registrare all’insaputa dell’Onder, la confessione di tutti i suoi loschi crimini, al fine di avere le prove necessaria per incolparlo dell’omicidio dei genitori di Bulut e di Tahir.

Riuscirà la Signora Onder ad incastrare il malvagio marito? Staremo a vedere.