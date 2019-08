Bitter Sweet, anticipazioni 28 Agosto: ‘Ferit sconvolto da una terribile notizia’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 28 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella puntata 63

Ferit turbato dalla terribile verità di Pelin

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Hakan approfitterà dell’arrivo di Pelin per sabotare e distruggere Ferit allo scopo di appropriarsi della società Pusula Holding.

L’uomo spingerà la ragazza a rivelare a Ferit il vero motivo della loro rottura, aggiungendo elementi dettati dalla fantasia di Hakan, affinchè l’equilibrio dell’architetto venga turbato.

Pelin rivelerà a Ferit di aver messo fine alla gravidanza del figlio che aspettava da lui, per il ‘troppo dolore’ provato a seguito della loro rottura.

Ma chiaramente come sappiamo bene non è così, Pelin non è mai stata incinta, mentre la verità è che Demet, gelosa di Ferit, l’ha calunniata, inviando a Ferit delle foto di lei in compagnia di un altro uomo facendo credere all’architetto che l’avesse tradita.

L’architetto resterà sconvolto dalla notizia dell’aborto, distruggendo la serenità raggiunta con Nazli.

In che modo inciderà questa notizia sulla relazione con la cuoca?

Nazli invita Pelin presso la Villa

Nazli scoprirà chi è veramente Pelin e andrà su tutte le furie. Ciò porterà caos nella relazione con Ferit, il quale a sua volta è profondamente turbato dalla falsa verità raccontatale dalla donna, che cerca di riconquistarlo ad ogni costo.

Nazli però, non si darà per vinta e per evitare che il suo matrimonio vada in malora, deciderà di invitare Pelin presso la villa, affinche abbiano un chiarimento sulla situazione e sulle sue intenzioni nei confronti di Ferit.

Pelin manderà il matrimonio tra Ferit e Nazli all’aria?

Demet prova ad incastrare Hakan

Nel frattempo Cihan, tirapiedi di Hakan, cercherà di convincere l’architetto a fare degli investimenti sbagliati allo scopo di rovinarlo e mandarlo in bancarotta.

Demet invece sempre decisa ad incastrare suo marito per i suoi molteplici crimini e per averla incastrata facendole uccidere Tahir, si procurerà un registratore vocale al fine di riprendere la confessione di suo marito per portarla alla polizia e farlo arrestare una volta e per sempre.

Demet riuscirà nel suo intento senza intoppi? Staremo a vedere.