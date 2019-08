Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, spoiler: ‘Ferit scopre il terribile segreto di sua madre’

Bitter Sweet spoiler delle prossime puntate: Ferit scoprirà il terribile segreto di sua madre, motivo per cui Hakan lo detesta

Il giudice rifiuta di approvare il divorzio

Nella precedenti puntate di Bitter sweet, Nazli ha chiesto a Ferit il divorzio, a seguito del ricatto da parte di Hakan. L’architetto dopo aver scoperto che Nazli gli aveva mentito riguardo ad alcuni debiti che l’avevano spinta a rivolgersi ad un usuraio, perderà la fiducia nella ragazza mostrandosi inoltre stanco di star dietro i suoi inconfessabili segreti.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, Ferit e Nazli vanno in tribunale per ufficializzare il loro divorzio, ma il giudice nonostante le motivazioni delle due parti si accorgerà che ci sono ancora dei sentimenti, e quindi si rifiuterà di acconsentire al divorzio e proporrà loro la terapia di coppia.

Asuman confessa la verità a Ferit

Asuman deciderà di rivelare a Ferit, il perchè del repentino cambiamento di Nazli e l’assurda richiesta di divorzio. Quando l’architetto verrà messo al corrente del diabolico piano di Hakan deciderà che è arrivato il momento di fargliela pagare per tutto quello che ha fatto, a partire dall’omicidio di Demir e Zeynep, i genitori di Bulut.

Hakan deciderà di fuggire da Instanbul, ma prima vorrà affrontare Ferit un ultima volta, così deciderà di prendere Nazli in ostaggio.

L’architetto resterà paralizzato dalla scena, di Nazli presa in ostaggio dal folle Hakan. Poco dopo arriverà anche Leman sua madre, la quale ugualmente resterà sconvolta.

Hakan rivela il terribile segreto di Leman

Hakan, approfitterà della presenza di Ferit e di sua madre Leman per rivelare il terribile segreto della donna. Hakan rivelerà all’architetto il motivo per cui lo odia da tutta la vita e per cui cerca continuamente di sabotarlo.

L’Onder racconta che il padre di Ferit uccise il padre di Hakan, quando l’uomo venne a sapere che Leman e il Signor Onder padre, erano amanti.

Hakan e Ferit inizieranno a litigare, e partirà anche un colpo d’arma da fuoco che fortunatamente non colpirà nessuno. Poi arriveranno le forze dell’ordine. Hakan verrà finalmente sbattuto al fresco per tutti i suoi crimini? Staremo a vedere.