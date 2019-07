Bitter Sweet anticipazioni 22 Luglio: ‘Ferit e Nazli trascorrono la notte in hotel’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 22 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentunesima puntata

Hakan indaga su Nazli

Alya, l’ex fidanzata di Deniz, rivelerà a Demet che Nazli (Ozge Gurel) sta facendo di tutto per allontanarsi da Ferit. La Signora Onder dal canto suo sta architettando un nuovo piano per far si che l’uomo ritorni a stare con lei.

Hakan verrà a conoscenza dell’allontanamento di Nazli dall’architetto. Ciò gli apparirà alquanto strano e per questa ragione inizierà ad indagare sulla cuoca.

Nazli, il suo sogno sempre più lontano

Come è noto Manami, l’insegnante di giapponese della cuoca, ha proposto a Nazli, di aprire un ristorante tutto loro.

La sorella di Asuman però è in difficoltà, in quanto per avviare l’attività sarà necessaria una cospicua somma di denaro che al momento Nazli non ha a sua disposizione.

Deniz dal canto suo venendo a conoscenza delle difficoltà della ragazza che ama, le propone un prestito, rifiutato dalla Piran, la quale non ha alcuna intenzione di accollarsi un debito.

Nazli così si recherà in banca, dove chiederà un prestito. L’istituto bancario però rigetterà la sua richiesta in quanto non avendo lei un lavoro fisso, non verrà considerata una ‘buona cliente’ per la banca.

Nazli e Ferit trascorrono la notte insieme

Dopo la riunione sullo yacht con alcuni clienti italiani, Nazli e Ferit (Can Yaman) partiranno insieme per lavoro.

I due andranno fuori città, per prendere parte ad una importante riunione con alcuni clienti giapponesi.

Nel corso di questo viaggio di lavoro, Nazli e Ferit trascorreranno diverse serate insieme in albergo, dove avranno la possibilità finalmente di chiarire la situazione tra loro, e aprire il proprio cuore dopo le recenti incomprensioni che avevano fatto si che i due prendessero le distanze.

I due, parlando, inizieranno a riavvicinarsi. Assisteremo solo a piacevoli chiacchierate? Oppure Ferit e Nazli andranno oltre?