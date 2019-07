Bitter Sweet anticipazioni 15 Luglio: ‘Demet ricattata da Asuman’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 15 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella ventiseiesima puntata

Ferit farà ingelosire Nazli

Ferit (Can Yaman) chiederà alla sua cuoca Nazli (Ozge Gurel) di preparargli un cestino da pic-nic. L’uomo, in realtà, ha costruito un piano per far ingelosire la ragazza, uscendo a fare una scampagnata con un’altra donna.

Ferit riuscirà nel suo intento, infatti la ragazza sarà fuori di se dalla gelosia, ma tuttavia eseguirà quanto richiesto dal suo datore di lavoro, in quanto tale.

Un’offerta di lavoro inaspettata

Nello stesso frangente ci sarà una visita inaspettata da parte di Deniz a casa di Aslan. Il giovane, innamorato di Nazli le proporrà di lavorare nel suo nuovo locale.

La cuoca pur di fuggire e non rivelare i suoi sentimenti e la verità su sua sorella Asuman a Ferit, accetterà l’offerta di lavoro da parte del fratello di Demet.

Deniz avrà poi un confronto con Ferit, nel corso del quale rivelerà di essere intenzionato a dire a Nazli ciò che prova per lei. Lui gli consiglierà di riflettere sui suoi reali sentimenti prima di fare un passo del genere, nell’intento di allontanarlo da lei.

Deniz terrà conto del ‘prezioso consiglio’ del suo amico Ferit? Oppure scavalcherà i sentimenti dell’architetto per la Chef, al fine di farsi avanti e conquistare il suo cuore?

Demet minacciata da Asuman

Demet si recherà in una clinica privata per prendere un appuntamento per un’interruzione di gravidanza. Asuman avrà un ulteriore confronto con la donna.

La sorella di Nazli, prenderà la palla in balzo e la minaccerà di dire tutta la verità ad Hakan, se lei si permetterà di rivelare a Ferit il suo coinvolgimento nel ‘furto’ dei documenti che hanno consentito loro di prendere in affido il piccolo Bulut.

Il perchè Demet non voglia rivelare della sua gravidanza è ancora un mistero. C’è qualcosa di ‘losco’ alla base? Il figlio potrebbe non essere di Hakan? Alla fine abortirà sulserio oppure deciderà di tenere il bambino?