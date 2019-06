Bitter Sweet, anticipazioni 10 Giugno: ‘Nazli rischia il licenziamento’

Le Anticipazioni di Bitter Sweet, in onda Lunedì 10 Giugno: ‘Nazli rischia il licenziamento’. Ecco cosa accadrà durante la prima puntata

A partire dal prossimo Lunedì 10 Giugno, andrà in onda ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, la fortunatissima soap opera turca, che ha letteralmente fatto impazzire l’America.

Bitter Sweet andrà a sostituire ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria de Filippi, e verrà mandato in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.45.

I protagonisti principali sono la chef, Nazli, interpretata da Ozge Gurel, nota per la sua interpretazione in Cherry Season e Ferit un ricco manager, impersonato da Can Yaman.

Scopriamo ora la trama della prima puntata di Lunedì 10 Giugno.

La trama della prima puntata: il sogno di Nazli

Nazli, è una chef e ha un grande sogno, quello di poter aprire un giorno un ristorante tutto suo, uno sogno per il quale studia duramente.

Nazli però deve fare i conti con la realtà, non ha abbastanza soldi neanche per pagarsi l’affitto dell’appartamento che condivide con sua sorella Asuman e la sua amica Fatos.

Un giorno però la sua vita viene sconvolta da Ferit, un ricchissimo architetto dall’apparenza burbera, il quale le offre un lavoro come chef personale.

Sull’uomo però non circolano voci gentili, infatti è noto non solo per essere un maniaco dell’ordine ma anche per aver fatto scappare decine di cuochi, infatti dopo solo il primo giorno di lavoro, Nazli ha rischiato il licenziamento in tronco, per un bigliettino lasciato sul tavolo in cui indirizzava il suo capo sull’ordine da seguire per l’assaggio dei piatti.

Ferit, che non ama le imposizioni chiama subito la segretaria per provvedere al licenziamento della sua chef. L’architetto però dopo aver assaggiato i piatti preparati, ritorna sui passi decidendo di farla restare, ‘al suo servizio’.

Ad allietare la permaneza nella casa di Farit, ci sarà il piccolo Bulut, il vivace e sempre sorridente nipotino del ricco architetto, con il quale Nazli instaurerà un legame molto forte, sconvolgendo per sempre la sua vita e quella dello Zio Farit.