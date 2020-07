Biscotti alle mele e noci fragranti e leggeri, pronti in 3 minuti

I Biscotti alle mele e noci sono fragranti e deliziosi: leggeri e croccanti, amerete i morbidi pezzetti di mela all’interno. Facili da fare e pronti in soli 3 minuti.

I fragranti e golosi Biscotti alle mele e noci sono facili e veloci da preparare, saranno pronti da infornare in soli 3 minuti.

Piaceranno a tutti e in qualunque momento della giornata: a colazione con del caffè fumante, a merenda con del latte freddo o la sera con una tisana o un digestivo!

Anche i vostri bambini andranno pazzi per questi biscotti! Sono dolci al punto giusto e non potranno fare a meno di chiedervi il bis.

Fatti solo con ingredienti sani e genuini sono leggeri ma corposi all’assaggio: le noci croccanti, la morbidezza della mela, il retrogusto agrumato dato dalla scorza del limone e infine la dolcezza inconfondibile data dalla cannella.

Se preferite le gocce di cioccolato alla cannella mettetene 2 belle manciate nell’impasto, otterrete dei biscotti spaziali.

La ricetta è semplice e veloce, niente attrezzi complessi da usare e solo 3 minuti di tempo: ecco tutti i passaggi da seguire per fare i biscotti alle mele e noci,

Ricetta: Biscotti alle mele e noci

Ingredienti 20 biscotti

200g farina 00

80g farina integrale

100g burro ammorbidito (oppure 80g margarina vegetale)

100g zucchero bianco

2 cucchiai di miele biologico

10 noci intere

2 uova

1 mela

1 scorza di limone grattata

mezzo limone spremuto (succo)

mezza bustina di lievito per dolci in polvere

cannella in polvere q.b.

Preparazione

Prendete una teglia da forno di dimensioni standard e foderatela con della carta forno. Preriscaldate il forno a 180°.

Sbucciate la mela, privatela del torsolo e tagliatela a cubetti molto piccoli e di ugual dimensione. Irrorate con del succo di limone affinché non anneriscano e lasciateli da parte per dopo. Sgusciate le noci e trituratele grossolanamente. In una ciotola grande setacciate la farina 00, la farina integrale, la cannella e il lievito. Formate una fontana con tutte le polveri. In un’altra terrina rompete le uova e sbattetele con una forchetta, uniteci zucchero, scorza di limone e miele. Aggiungete anche il burro morbido e maneggiate il tutto con le mani. Inserite il composto nella fontana fatta con le polveri e con le mani amalgamate bene gli ingredienti, aggiungete anche le mele e le noci per poi formare una palla di impasto. L’impasto sarà liscio e poco appiccicoso, avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo raffreddare in freezer 15 minuti: sarà più maneggevole. Tiratelo fuori e formate delle palline, appiattitele leggermente e posizionatele sulla leccarda da forno. Infornate per circa 18 minuti a 180°, quando saranno ben dorati potete sfornarli.

Lasciateli raffreddare completamente e poi conservateli in una scatola di latta o in una bustina ermeticamente chiusa per al massimo 10 giorni.

Buona degustazione!

