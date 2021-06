Bianca Atzei, la scollatura cede e sbrodola tutto fuori: ‘WOW’

La cantante suo social è abbastanza attiva. L’ultimo suo scatto mostra una scollatura piuttosto abbondante: una versione di Bianca Atzei inedita.

Resta una ragazza timida Bianca Atzei, nonostante la notorietà e le sue mille foto sui social. La cantante, grazie alla sua voce graffiatissima e la sua bellezze più che palese, è negli anni riuscita a conquistare una fetta di pubblico italiano sempre più grande.

Oggi è anche molto innamorata e gli scatti romantici nel suo profilo non mancano. Quella che di certo non è passata inosservata e la sua ultima foto: uno scatto in cui Bianca appare con una scollatura decisamente eccessiva.

Bianca Atzei, la scollatura esagerata colpisce i fan

Un visino angelico e un corpo sinuoso e minuto: Bianca Atzei con le sue fattezze da bambolina è un vero incanto per i fan sui social.

Su IG la cantante è solita condividere scatti del suo quotidiano e della sua storia d’amore con Stefano Corti la sua adorata iena innamorata, uno dei ragazzi più simpatici del programma di Italia Uno.

Dopo la storia con Biaggi, Bianca aveva un po’ perso la fiducia nell’amore ma con Stefano la vita è tornata a sorridere e ad assumere colori e sfumature nuove.

Bianca e la scollatura abbondante

L’ultima foto mostra una Bianca Atzei decisamente più audace del solito. La cantante, infatti, fa uno zoom sulla sua scollatura lasciando tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)



Si tratta di una foto che sponsorizza delle collane che, grazie alla bellezza della cantane, sono subito passate in secondo piano.

Cosa dirà il suo Stefano di questo scatto? Speriamo che non sia geloso!