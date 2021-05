Diletta Leotta, i piedini nudi in primo piano scatenano fantasie proibite

La conduttrice di DAZN ama condividere con i fan scatti personali, soprattutto selfie. Diletta Leotta questa volta ha mostrato un dettaglio bollente.

Una come lei non ha bisogno di trucchetti per attirare l’attenzione. Diletta Leotta ha un corpo che è bello tutto e i fan non smettono mai di ricordarglielo.

Questa volta, la bellissima conduttrice siciliana, non ha messo in evidenza le abbondanti curve che tanto amano i suoi fan, ma un dettaglio che non ha mai reso protagonista di uno scatto.

Diletta Leotta prende il sole: i piedini in primo piano stuzzicano i fan

Un gossip dietro l’altro per Diletta Leotta. Da quando è scoppiano l’inciucio sulla sua pseudo storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, la conduttrice sportiva non ha avuto pace tra paparazzi e giornalisti invasivi.

Questo però non le ha tolto la voglia di relax. Diletta, infatti, ama staccare dalla realtà lavorativa – di tanto in tanto- e regalarsi qualche minuto di dolce far niente.

Ovviamente, il relax non le impedisce di condividere foto di se stessa sui social.

La presentatrice, infatti, ha voluto mostrare ai fan come le piace riposarsi dalle fatiche quotidiane facendosi immortalare mentre prende un po’ di sole. La foto però ha subito attirato l’attenzione per un dettaglio molto particolare: i suoi piedini.

Diletta, i piedini nudi attirano i fan

La Leotta questa volta ha reso i suoi piedini protagonisti dello scatto riscuotendo un notevole successo sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Tanti i like e i commenti ricevuti subito dopo la pubblicazione della foto. Come sempre, Diletta accende fantasie proibite nei suoi fan con un talento innato che la rende una delle donne più desiderate dagli italiani.