Belen Rodriguez mostra il pancino, la prova della gravidanza segreta: un video conferma la dolce attesa della showgirl

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si trovano nelle ultime settimane al centro del gossip, per la gravidanza non ufficializzata ma velatamente confermata della bella Showgirl Argentina.

Secondo quanto rivelano gli ultimi post della moglie del conduttore di ‘Stasera e tutto e Possibile’, la coppia sarebbe in attesa di una bambina, che verrà chiamata Penelope, accendendo la curiosità dei fan.

Nelle ultime ore la bella argentina ha fatto sognare i fan, mostrando il pancino in un video nelle sue Instagram Stories.

La coppia tra l’altro più volte ha affermato di essere pronta ad accogliere un altro figlio. Che sia questa una altra prova delle ‘dolce attesa’ suo malgrado ancora non ufficializzata?

Altrimenti a che pro la mamma di Santiago avrebbe volontariamente filmato il ventre, all’apparenza tondetto, pubblicando il video sui social? (l’articolo continua dopo il video)

Recentemente Stefano De Martino è stato ospite a Domenica In, nel salottino di Zia Mara.

In quella sede ai microfoni della conduttrice, ha parlato della sua relazione con Belen Rodriguez dopo essere ritornati insieme a seguito di 3 anni di lontananza:

‘Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, c’è sempre stato il cordone ombelicale che ci lega. Siamo stati fortunati perché non tutte le storie riescono a resistere alle intemperie della vita’

ha raccontato il conduttore di ‘Stasera tutto e Possibile’, il quale innamoratissimo della bella argentina che l’ha già reso padre del piccolo Santiago ha aggiunto:

‘È una banalità, ma per apprezzare qualcosa devi prima di perderla. Io auguro a tutte le persone di non perdere le cose per capirle. Alcune cose sono cambiate sicuramente in meglio’