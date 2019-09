Stefano De Martino piccante ‘C’ho sempre voglia di farlo!’: l’imbarazzante confessione in diretta spiazza tutti

Stefano De Martino, battuta imbarazzante a Domenica In: “C’ho sempre voglia!”

Ieri pomeriggio è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. Numerosi sono gli ospiti che la padrona di casa ha accolto nel suo salotto televisivo, tra questi anche Stefano De Martino che si è lasciato andare in una confessione piccante: “C’ho sempre voglia“, imbarazzo in studio.

L’intervista a Stefano De Martino

Una puntata davvero divertente quella trasmessa ieri. La conduttrice veneziana, durante l’intervista a Maurizio Costanzo, si è resa protagonista di una gaffe. Cosa è successo? Mara Venier si è versata addosso un bicchiere d’acqua e questo piccolo inconveniente ha scatenato la risata del pubblico. Successivamente la padrona di casa ha invitato nel suo studio, Stefano De Martino. Il ballerino partenopeo sta vivendo un periodo particolarmente positivo sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il marito di Belen Rodriguez è al timone di un nuovo programma Stasera tutto è possibile, dopo l’esordio in veste di conduttore dapprima all’ Isola dei Famosi e poi a Made In Sud.

Il conduttore napoletano non ha potuto fare a meno di parlare del suo ritorno di fiamma con la moglie. Nel corso della lunga chiacchierata non è mancata una battuta maliziosa.

Siparietto divertente in studio

La conduttrice veneziana ha chiesto al suo ospite se la coppia avesse intenzione di avere un altro figlio, dopo Santiago. Ed è proprio in quel momento che il ballerino napoletano si è lasciato andare in una divertente battuta che ha inevitabilmente scatenato la risata del pubblico in studio:

“C’ho sempre voglia, Mara!”. E lei: “Ma perché non ti ho conosciuto quarant’anni fa?”.

Il giovane ha poi rivelato che il suo desiderio è quello di avere tre figli e non nega che la coppia ci sta provando nel realizzare il suo sogno di diventare di nuovo papà.