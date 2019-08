Belen Rodriguez ‘Gravidanza confermata’: sesso e nome del bambino rivelati, i fan sognano ad occhi aperti – Foto

Belen Rodriguez voleva allargare la famiglia da un bel po’. Con l’ultimo post ha dato una velata conferma ai fan

La moglie di Stefano De Martino, Belen Rodriguez, ha finalmente pubblicato una foto che per molti confermerebbe l’arrivo del secondo figlio. Belen è davvero in dolce attesa? Pare che con l’ultima foto postata la showgirl argentina non solo abbia svelato il sesso del bimbo che aspetterebbe da Stefano, ma anche il nome.

Belen Rodriguez, la foto postata svela gravidanza, sesso e nome?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno mai nascosto la volontà di dare a Santiago una sorellina o un fratellino. La showgirl però non ha ancora ufficialmente confermato o smentito, anche se la foto postata ha fatto pensare a tutti che sia una velata conferma di un altro pargoletto in arrivo.

Per la precisione, Belen aspetterebbe una femminuccia – proprio come avrebbe voluto- e pare che ci sia stata anche già la scelta del nome da parte della coppia.

Il nome della sorellina di Santiago è Penelope?

Dalla foto postata, che mostra Santiago sdraiato su un lettino, si evince che il nome della sua futura sorellina sia Penelope. La conduttrice, modella, attrice e chi più ne ha più ne metta, potrebbe quindi realizzare il sogno di diventare per la seconda volta mamma. Sono tanti i commenti relativi ad una possibile ‘conferma della gravidanza’. Ma sarà davvero così?

Sarebbe un sogno anche per Stefano e per Santiago. L’arrivo di un altro membro in famiglia non può che consolidare quell’amore così forte che trasuda in ogni singola foto che i due condividono con i numerosi fan sui social. Insomma, non sappiamo se quello sia un semplice lettino con un nome qualsiasi o se Belen Rodriguez abbia voluto lanciare così lo scoop, ma quello che sappiamo è che la notizia farebbe impazzire anche i fan dei due.

Ecco la foto che ha acceso la fantasia dei fan.