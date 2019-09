Belen Rodriguez tocca l’amica lì, posizioni bollenti insieme: le foto fanno il giro del web

Belen Rodriguez sa come provocare i suoi fan. Le ultime foto postate sui social, in compagnia dell’amica biondina infiammano i social

La bellissima Belen Rodriguez di nuovo nell’occhio del gossip. La modella, attrice e conduttrice argentina, fa di nuovo parlare di sé, ma questa volta per delle foto scattate insieme alla sua sensualissima amica Milca.

Belen Rodriguez e Milca la foto piccante

Prima di parla di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez, poi dell’amore ritornato con Stefano De Martino ma anche della sua importante lotta contro il cancro al seno (Belen ha invitato tutte le sue fan alla prevenzione).

La giovane modella argentina Belen torna sui social più bella che mai. In occasione della sua festa di compleanno e dell’anniversario di matrimonio con Stefano De Martino, la bella modella argentina ha dato una festa pazzesca invitando anche la sua immancabile amica Milca Gili.

Belen e Milca le mani proprio lì

La bella Belen sa sempre come suscitare gli animi birichini dei suoi fan, questa volta però in compagnia della bellissima amica Milca: un amica della bella argentina, ormai storica. Le due infatti sono molto legate e la loro amicizia le lega veramente da tanto tempo. La bionda e la bruna, infatti, nonostante la lontananza cercano sempre di passare del tempo insieme. La stessa Milca, infatti, in occasione della festa di Belen, ha raggiunto la showgirl a Milano per festeggiare insieme.

Proprio a proposito della festa, le due amiche hanno deciso di immortalare questo momento insieme, con una foto molto piccante. La stessa Belen infatti, ha pubblicato sul suo profilo social, una foto dove entrambe si presentano in gonna e tacchi a spillo. La foto ha ricevuto subito un enorme successo, sopratutto perché in molti non hanno potuto non notare, dove cadevano le mani dell’argentina:

La showgirl argentina infatti, si è fatta immortalare con le sue mani proprio sul sedere della bellissima Milca. Una foto ironica, ma che sicuramente non è passata inosservata ai fan della modella. Uno scatto molto bollente che ha mandato in subbuglio i social e sopratutto il profilo di Belen.