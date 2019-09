Lotta contro il tumore al seno, Belen Rodriguez ‘Visita in ambulatorio in ottobre, la prenotazione e la prevenzione’

Lotta contro il tumore al seno, Belen Rodriguez ‘Visita in ambulatorio in...

Belen Rodriguez ha scritto un post che ha sorpreso tutti i fan. Sui social la showgirl ha parlato della lotta contro il tumore al seno

La showgirl argentina Belen Rodriguez per la prima volta parla di tumore al seno e l’ha voluto fare con un post molto profondo su Instagram che ha messo in allerta i fan: la prevenzione è importante.

Lotta contro il tumore al seno, Belen scrive un post importante

Il tumore al seno è uno dei più diffusi tra le donne. Purtroppo, ogni anno, cresce il numero di donne che si ammalano di questo tipo di tumore. Per fortuna però, è un tipo di tumore che se diagnosticato in tempo ha un’alta percentuale di guarigione se scoperto in tempo. Insomma, la ricerca ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi anni.

Belen Rodriguez, che è molto seguita soprattutto per la sua storia d’amore e l’eventuale seconda gravidanza, ha voluto essere tra i vip che ci mette la faccia. La showgirl ha voluto usare la sua popolarità per lanciare un messaggio importante: la prevenzione. Contro questo tipo di tumore, come per tutti gli altri, è importante.

Belen invita ad una visita di controllo ad Ottobre

Tra poco inizierà ottobre, ottimo mese per fare un controllo al seno e assicurarsi che è tutto ok. La salute è il nostro dono più grande, non va mai dato per scontato. La prevenzione, come ricorda la compagna di Stefano De Martino, non ha età. Tutte le donne devono controllare il proprio seno, giovani e anziane.

La showgirl invita a prenotare una visita presso il laboratorio Lilt prevenendo piuttosto che curando. Insomma, vale la pena poter stare tranquilli no? Allora seguiamo il consiglio di Belen e prenotiamo subito una visita nell’ambulatorio più vicino per toglierci ogni pensiero negativo.

Belen si è resa protagonista di un messaggio davvero molto bello. Le icone come lei hanno un dovere importante: spingere i fan a seguire il buon esempio.