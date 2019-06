Belen Rodriguez incinta, Spy rivela il sesso del secondo figlio avuto da Stefano De Martino

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino: la rivista ‘Spy’ rivela il sesso del nascituro. Santiago avrà un fratellino o una sorellina?

Dopo gli insistenti rumors sul ‘matrimonio bis’ tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il prossimo Settembre , per riconsacrare il loro amore dopo la lunga crisi, la rivista ‘Spy’, rivela non solo che la bellissima Showgirl sarebbe in dolce attesa, ma rivela anche il sesso del bambino.

Il piccolo Santiago avrà ben presto un fratellino o una sorellina?

Belen Rodriguez incinta: rivelato il sesso del nascituro

Come è noto nel corso delle ultime settimane, circola voce che Belen Rodriguez, sarebbe in attesa del secondo figlio, da parte del ballerino Stefano De Martino.

Uno scatto pubblicato dalla showgirl argentina qualche settimana fa, in cui si mostrava con un 3 dipinto sul volto, accompagnato dalla didascalia: ‘something new is coming’, ha fatto sognare tutti, che lo hanno associato al terzo mese di gravidanza.

Al momento la Rodriguez non ha ancora ne smentito ne confermato la notizia, ma nel frattempo la rivista ‘Spy’, ha rivelato il sesso del nascituro.

Ecco quanto riportato dalla rubrica:

“Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due […] i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”

poi prosegue e conclude:

“I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”.

La notizia non è stata ancora ne confermata ne smentita, ma secondo quanto rivelato Santiago, ben presto avrà una bellissima sorellina. La verità? La conosceremo ben presto, quando tra qualche tempo potremo notare, nel caso in cui sia vero, ‘dolci forme’ sul corpo della bella argentina.