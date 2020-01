Problemi con l’auto, paura per Barbara D’Urso nel deserto: la disavventura delle conduttrice fa il giro del web

Barbara D’Urso ha vissuto attimi di vero terrore nel deserto. Una brutta disavventura durante la bella vacanza negli Emirati che la conduttrice sta vivendo

Siamo abituati a vedere la splendida Barbara D’Urso truccata e curata nei minimi particolari. Questa volta i fan sono rimasti davvero senza parole per lo scatto totalmente al naturale postato sui social.

Barbara D’Urso problemi con l’auto nel deserto di notte

La conduttrice di Pomeriggio cinque, in questi giorni si sta godendo una vacanza negli Emirati Arabi. Proprio durante una delle escursioni notturne di questi giorni, Barbara ha vissuto attimi di paura e tensione.

La D’Urso si è trovata in difficoltà con l’auto prioprio perchè uno degli amici con cui è in viaggio, Jonathan ha rotto il cambio della jeep lasciando lei e gli altri del gruppo praticamente a piedi nel bel mezzo del nulla di notte.

Solo poche ore fa la conduttrice ha vissuto un altro brutto episodio, per l’aggressività degli haters che hanno scritto di tutto e di più su uno scatto in cui è ritratta senza trucco.

Barbara tra lavoro e famiglia

LA conduttrice di Canale5 Barbara D’Urso è indiscutibilmente una delle regine delle tv con numerosi programmi in onda sulle reti Mediaset ogni stagione.

I suoi programmi pur con alti e bassi di share sono smepre una conferma per il palinsesto tv come Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso o Domenica Live ed i suoi fan sono numerosissimi.

Barbara inoltre si divide tra Roma e Milano per registrare le sue trasmissioni ma come ribadisce sempre non scorda mai di dare un posto speciale nel suo cuore per la famiglia.

I figli Emanuele e Giammauro vengono sempre nominati dalla conduttrice ed è con loro in Spagna che ha passato le feste di Natale e Capodanno.

Ora si sta concedendo un finale di vacanza a Dubai, per fare il pieno di sole e mare per ricaricarsi delle fatiche della stagione passata.

Lo scatto inedito che ha infiammato il web

La bella conduttrice dunque ha deciso di concedersi un vacanza per ricaricarsi in vista del nuovo anno di impegni tv.

Ma non ha dimenticato i suoi moltissimi fans con cui resta in contatto anche dal mare attraverso alcuni scatti.

Le foto di Barbara come è logico vista la mole di followers che la segue non passano mai inosservate, spesso come per tutti i personaggi vip appaiono degli haters anche molto fastidiosi che commentano solo per il gusto di insultare e criticare gratuitamente.

A volte tali “leoni da tastiera” diventano anche molto cattivi come è capitato con Luciana Littizzetto in occasione della sua operazione recente, ma Barbara D’Urso solitamente non se ne cura e lascia correre-

La conduttrice è ben consapevole della sua bellezza e della sua fisicità e non ha paura di mostrarsi anche senza filtri fotografici e luci di studio.

Dalla spiaggia di Dubai infatti la 62enne partenopea ha postato una foto che in pochissimo tempo ha raccolto migliaia di like e di commenti positivi.

I fan sono rimasti a bocca aperta per la bellezza della donna, che pur matura mostra con orgoglio le rughe che l’hanno fatta dovetare ancora più bella con gli anni.

Sia il viso che il fisico di Barbara sono tonici e levigati e pur con i segni del tempo mostrano una bellezza da togliere il fiato insieme all’espressione serena di una donna che sa chi è cosa vuole.

Latonicità della D’Urso che sembra non temere il passare deltempodipndeda come sideduce da altre foto sul suo profilo, dalle tante ore di ginnastica e di danza che Barbara fa quotidianamente e che le hanno anche donato quella serenità interiore che traspare dagli scatti.