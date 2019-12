Chi sono i figli di Barbara D’Urso? La celebre conduttrice dei principali programmi Mediaset, madre di due ragazzi nati dalla relazione con Mauro Berardi

Scopriamo chi sono Giammauro ed Emanuele Berardi, i due figli di Barbara D’Urso e del produttore televisivo Mauro Berardi.

Chi è Giammauro Berardi

Giammauro, classe 1986, è il primogenito di Barbara D’Urso. Il giovane ha intrapreso una carriera professionale ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo di cui fa parte la madre.

Giammauro è, infatti, un medico chirurgo, professione che il giovane porta avanti con dedizione e sapienza, dopo la laurea ottenuta con la votazione di 110 e Lode a Roma.

Il primogenito della D’Urso lavora al pronto soccorso, e in passato è stato impegnato come medico nelle zone di guerra, partecipando a varie missioni umanitarie. Oltre che bravo, è anche bello, affascinante e molto riservato.

Chi è Emanuele Berardi

Emanuele è il secondogenito e ultimo figlio della conduttrice Barbara D’Urso. Il giovane fratello di Giammauro ha scelto la carriera di fotoreporter: per questo motivo, si trova spesso in giro per il mondo con la macchina fotografica in mano.

Emanuele viaggia tra India, Palestina, Israele e Thailandia, e organizza di tanto in tanto mostre fotografiche personali con le sue foto. Il giovane si è cimentato anche in alcuni documentari, come quello sulla band ‘Todo Mundo’, che ha seguito durante il loro tour di tre mesi in America.

Emanuele, a differenza del fratello, è attivo sui social e in particolare su Instagram, dove racconta, attraverso le immagini, i suoi viaggi e le avventure che vive in giro per il mondo.

Non si sa molto sulla sua vita privata, ma qualche tempo fa era venuto fuori un gossip che lo vedeva al fianco della nota cantante Bianca Atzei: i due giovani sarebbero stati visti molti affiatati e con la voglia di conoscersi.