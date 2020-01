‘Si è gonfiata le labbra’ Barbara D’Urso senza trucco, lo scatto sui social lascia i fan allibiti

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite e apprezzate dal pubblico di Canale 5, per il quale è ormai la Regina indiscussa della rete.

Molto attesa sul piccolo schermo, la rivedremo presto, il 7 Gennaio 2020 con Pomeriggio Cinque, subito dopo l’Epifania.

Attualmente infatti, la presentatrice partenopea è volata a Dubai dove sta godendo di una vacanza rilassante per inaugurare al meglio questo 2020.

In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram che documentano il suo viaggio, Carmelita si è mostrata senza trucco e senza filtri. Scopriamo di più.

Come accennato la conduttrice partenopea sta godendo di un meraviglioso viaggio a Dubai prima di ritornare sul piccolo schermo dopo l’Epifania.

Molto seguita su Instagram, Barbara D’Urso sta documentando la sua vacanza e in uno dei suoi ultimi scatti si mostra mentre si prepara ad una gita nel deserto:

‘Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto. volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie’