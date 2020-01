Il fumo degli incendi dell’Australia si vede dal satellite e fa il giro del mondo. Ha raggiunto la stratosfera cioè i 16 chilometri di altezza. Si sta aggravando la situazione climatica globale.

Gli incendi dell’Australia sono drammatici e stanno devastando il paese oltre che inquinare il mondo intero.

Tutta la grande quantità di fumo prodotta è grave, al punto da di circumnavigare il pianeta. Le colonne di fumo si possono vedere dal satellite, ha potuto raggiungere la stratosfera che si trova a 16 chilometri di altezza. Questo fumo sta aggravando la già critica situazione climatica globale, incrementando il surriscaldamento.

Il fumo degli incendi australiani che si possono vedere dallo spazio

A rivelare che il fumo degli incendi australiani sia visibile dallo spazio, è stato svelato dalla NASA. L’Organizzazione ha rivelato in un comunicato, che le condizioni estreme che sono state create dai furiosi incendi, hanno portato alla formazione di un grande numero di pyrocumulonimbus, o nuvole di fumo. Si tratta di tempeste che sono generate dalle nubi che sono frutto di grandi incendi e che portano nell’atmosfera materiali che sono legati alla combustione come cenere, fumo.

Il problema nasce quando questi materia il si raffreddano. Le nuvole generate hanno un comportamento del tutto simile alle nuvole temporalesche ma non creano le classiche precipitazioni. Al contrario fungono da traghetto al fumo , che così si può diffondere per lunghe distanze. Il fumo che è stato generato negli incendi australiani ha quindi potuto girare per tutto il globo. Nel comunicato della NASA possiamo leggere che questa situazione avrà sicuramente un forte impatto sulla salute degli umani, sul tempo metereologo e sul clima – come riporta anche FanPage.

Per esempio alcuni effetti sulle persone, si sono potuti rilevare sulle persone in Australia, durante gli Austalian Open. Alcuni tennisti impegnati nella competizione, si sono sentiti male a causa dell’aria inquinata dal fumo che hanno respirato. Per questo l’Organizzazione ha sospeso la competizione.