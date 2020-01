Incendi in Australia, arriva la pioggia e i Vigili del Fuoco esultano – Video

Incendi in Australia, arriva la pioggia e i Vigili del Fuoco esultano...

La situazione degli incendi in Australia è devastante ma la pioggia da qualche gioia ai Vigili del Fuoco che esultano: la felicità diventa virale

Gli incendi in Australia stanno devastando tutto il territorio, tra la flora perduta e tantissimi animali morti bruciati vivi. Ma oggi la pioggia ha aiutato un pochino la situazione drammatica.

La pioggia in aiuto dei Vigili del Fuoco

Il video sta facendo il giro del mondo e finalmente nella tragedia si riesce a strappare anche qualche sorriso. In queste ore si è registrata una grande perdita tra animali e flora del territorio: tutti si sono messi in moto per spegnere gli incendi, aiutare gli animali che stanno fuggendo e le persone che man mano hanno perso tutto.

La pioggia oggi è arrivata nella zona sud est del Paese alleviando la situazione e portando moltissima gioia tra i soccorritori. Canberra resta comunque a rischio visto tutto il fumo ancora presente e causato dai roghi.

La pioggia non ha però fatto diminuire tutti gli incendi attivi che sono circa 140 nonostante il livello di allerta si sia abbassato notevolmente. Grazie a questo cambio delle previsioni del tempo, i soccorritori si sono potuti spingere anche all’interno per dare aiuto alle popolazioni più isolate e difficili da raggiungere.

Le vittime di questa devastante situazione salgono oggi a 25, con 2mila abitazioni andate distrutte e milioni di carcasse di animali riversate lungo le strade.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla drammatica situazione australiana, con i roghi che hanno messo in ginocchio tutta la popolazione.