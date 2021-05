Aurora Ramazzotti senza vergogna mostra il nuovo vibr**ore: ‘Ha il telecomando’

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti non ha peli sulla lingua. Ed è per questo che ha voluto condividere con i fan la sua scoperta.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti affronta argomenti che in Italia sono ancora avvolti da un velo di ‘Non si dice’ e ‘Non si fa’. Ma la figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha mai avuto paura di parlare di argomenti scomodi. E’ per questo che le Iene l’hanno voluto nella loro squadra.

Un argomento per alcuni molto imbarazzante quello del piacere fai da te sotto le lenzuola. Un tabù ancora qui in Italia mentre negli altri paesi è considerata pratica normale.

Aurora Ramzzotti, mostra l’oggetto di piacere ai fan

La bella Aurora Ramzzotti sui social è molto attiva e ha tantissimi follower che le mandano sui social le cose più disparate.

Ieri ha ricevuto dei quadi molto belli che ha deciso di usare per arredare la sua nuova casa. Ma ha anche ricevuto un bellissimo costume e una scatoletta con degli accessori molto particolari.

La candela e l’oggetto per il piacere fai da te

Lei stessa con ironia si è definita l’influencer dei vibratori. Il motivo? Nella scatoletta, oltre che una candela adatta utile anche come crema per il corpo, Aurora ha ricevuto anche un particolare elettrostimolatore per le parti intime femminili.

Lei stessa spiega che è quello che si telecomanda a distanza: la vibrazione del giocattolino è regolata a distanza.

Un oggetto di piacere che proverà? Si suppone che un’influencer sia tenuta a testare i suoi prodotti.

Aurora rivela che ha saputo anche che c’è una playlist completamente dedicata alla masturbazione perchè pare che Maggio sia il mese riservato a questo tipo di pratica.