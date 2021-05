Aurora Ramazzotti, post cancellati da Instagram: lo sfogo sui social

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha rivelato ai fan – con uno sfogo social- di aver subito una sonora punizione da IG. Ecco cos’è successo.

Nessuno si aspettava che la figlia di due artisti celebri potesse fare ciò che ha fatto: Aurora Ramazzotti con delle stories su Instagram ha spiegato il motivo per cui il noto social sta lentamente cancellando tutti i suoi post.

Il motivo è stato rivelato con molta serenità da parte di Aurora, ma alcuni followers hanno storto il naso sapendo il reale motivo per cui IG sta cancellando i suoi post.

Aurora Ramazzotti, IG le cancella i post: lo sfogo

Non è la prima a cui accade una cosa simile: Aurora Ramazzotti stamattina si è accorta che alcuni dei suoi post su Instagram erano spariti.

Il noto social ha dato una spiegazione a questa scelta: in poche parole alcuni dei suoi post violano le regole del portale.

Il motivo? Pare che in alcuni mini clip in cui la Ramazzotti mostra alcuni esercizi fisici per tenersi in forma in casa, ci fossero delle canzoni coperte da copyright che Aurora però non aveva pagato.

Aurora non paga i diritti che ne pensa papà Eros?

Di certo non sarà bello per papà Eros Ramazzotti, che di mestiere fa proprio il cantante e che con le sue canzoni praticamente ci campa, sapere che Aurora non ha pagato dei diritti per usufruire di canzoni nei suoi video.

Probabilmente però la figlia di Michelle Hunziker ignorava questo passaggio e avrà commesso un errore in buona fede.

Intanto, IG sta provvedendo alla lenta cancellazione dei post incriminati.

Nel suo sfogo Aurora, in effetti, non può che ammettere il suo sbaglio e invita i fan a sbrigarsi per usufruire della visione dei video online ancora per poco.