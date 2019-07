Arisa, ‘Ho un disturbo’ costretta a rasarsi a zero: la risposta agli haters

Arisa, ‘Ho un disturbo’ costretta a rasarsi a zero: la risposta agli...

Rosalba Pippa, in Arte Arisa, appare sui social con i capelli nuovamente rasati. La cantante ne spiega il motivo e risponde alle critiche degli haters

Dopo l’intervista a Vanity Fair, in cui Arisa ha parlato della sua ‘voglia di maternità’, la cantante ritorna a far parlare di se, a seguito delle ennesime polemiche da parte degli haters, sulla sua necessità e scelta di rasarsi i capelli.

La risposta di Arisa, spiazza tutti, ecco cosa ha detto sui social.

Arisa si rasa a zero: ‘Ho un disturbo’

Arisa, si mostra ancora una volta con i capelli rasati sui social. Una necessità e una scelta che si ripetono da ormai 22 anni, in cui mostra con grande ‘orgoglio’ i suoi look sempre diversi e particolari.

Il motivo?

Come aveva già spiegato in passato, la cantante soffre di un disturbo, la tricotillomania, ovvero un disturbo ossessivo compulsivo che conduce chi ne soffre, a strapparsi i capelli in maniera del tutto involontaria. Tale disturbo si rivela soprattutto nei periodi di maggiore stress.

Ecco cosa rivelò qualche tempo fa:

‘Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco’

Arisa risponde alle critiche degli haters

Nonostante la sua scelta sia dettata da un disturbo che non riesce controllare, la cantante di ‘Sincerità’, è continuamente sommersa dalle critiche da parte degli haters.

Stavolta però ha deciso di ‘zittirli’, rispondendo loro con messaggio tramite le Stories di Instagram. Ecco cosa ha detto Arisa:

‘Sì, ho coraggio. Anche paura, ma più coraggio’

dice Arisa rivolgendosi a chi la critica per l’aspetto esteriore senza pensare al mondo che ha dentro:

‘Mi raso da quando avevo 22 anni, se non ti piaccio prova ad amarmi per quello che sono dentro. E fai così con tutte le persone che incontri. Provaci almeno’

Gli haters avranno il ‘coraggio’ di criticare anche la risposta alle polemiche di Arisa?

Ecco le screen delle Stories pubblicate dalla cantante: