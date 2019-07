Arisa ‘Mi piacerebbe avere un figlio ma non posso’: il triste sfogo della cantante

Arisa confessa a Vanity Fair il suo desiderio di maternità: ‘Mi piacerebbe molto avere un bambino’. Ecco cosa ha rivelato la cantante ai lettori

La cantante di ‘sincerità’, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è sicuramente tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, per la sua voce e la sua simpatia.

Di recente è stata intervista dal noto magazine ‘Vanity Fair’, al quale ha confessato il suo desiderio di diventare madre, e sul matrimonio. Ad ambo le tematiche Arisa espone delle perplessità in merito. Ecco cosa ha rivelato.

Arisa sulla materinità: ‘Mi piacerebbe molto, ma…’

Arisa, raccontando qualche aneddoto ha rivelato di essersi messa alla ricerca del medico che l’ha fatta nascere, per ringraziarlo dell’amore con cui ha svolto il suo lavoro con la madre.

Poi coglie la palla in balzo per parlare di maternità, tematica sulla quale la Pippa fa emergere le proprie perplessità:

“Mi piacerebbe molto avere un bambino. Ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna”

La cantante rivela di provare il desiderio di diventare madre, ma, di non essere ancora ‘pronta’ per un passo simile.

Poi Arisa, nel suo esprimere paure e perplessità in merito, tira in ballo la collega Elisa, che ammira molto come artista e come madre:

“Vedo Elisa che è molto a suo agio come artista e come mamma, è un esempio per me”

Poi prosegue, ponendo in esame il dilemma dell’essere una madre in carriera:

“Vorrei essere il supereroe dei miei figli, non mi piace l’idea di lasciarli a qualcun altro. Già lo faccio con i cani, per fortuna li lascio ad altri supereroi”

Chi sono i supereroi di Rosalba Pippa? Naturalmente la “tata” e il suo fidanzato.

La cantante poi parla del suo compagno di vita, e con dolci parole lo descrive a Vanity Fair:

“Lo amo tanto, è una persona delicata, d’oro, grazie a Dio”

Una risposta del genere, è stata terreno fertile per chiedere ad Arisa la sua opinione in merito al matrimonio e se ci stessero, lei e il suo attuale compagno, quantomeno pensando:

“In vista dove? Boh. Vediamo”

Una frecciatina al suo fidanzato? Forse è un modo per dirgli di sbrigarsi a metterle un anello al dito?