Arusa cantante italiana di grande successo, rivela ai suoi fan una terribile verità sul suo stato di salute, ecco cosa ha raccontato in alcuni video Instagram

Arisa, la bravissima cantante italiana, ha rivelato ai suoi fan di soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo. La cantante infatti, ha confessato di avere questo disturbo solo dopo anni dal suo successo.

Arisa è malata, lo rivela su Instagram

La bravissima cantante Arisa, dopo un grandissimo successo ottenuto non solo per la sua straordinaria voce, ma anche per i suoi look stravaganti, ha rivelato ai suoi fan una verità scioccante. La cantante diventata un icona per i suoi look bizzarri, si è sempre mostrata con dai vestiti molto particolari, per non parlare dei suoi capelli.

Ed è proprio dei suoi capelli, che Arisa, chiede consiglio ai suoi followers. A quanto pare infatti, la cantante, ha chiesto consiglio ai suoi fan, per un nuovo taglio di capelli. La cantante, infatti ha esplicitamente chiesto ai suoi followers cosa ne pensassero di un nuovo taglio corto, ma la risposta dei fan è stata categorica. A quanto pare i suoi followers, hanno risposto alla domanda della cantante con un categorico No. I followers, infatti, la preferiscono con capelli più lunghi, perché la rendono più bella e femminile. Ma Arisa, più che un parere, avrebbe voluto una conferma per il suo nuovo taglio. A quanto pare infatti, la cantante si è vista costretta a rivelare un problema che le costringe a tagliare molto spesso i suoi capelli, mostrandosi il più delle volte con dei tagli molto corti.

Arisa:” Mi strappo i capelli perciò li raso”

La cantante, in una instagram stories, ha rivelato il problema con il quale ormai, convive da molti anni. La donna infatti a confessato ai suoi followers, di soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo chiamato Tricotillomania, ovvero, l’ossessione do strapparsi i capelli. Una rivelazione che ha lasciato stupiti i suoi followers che non credevano affatto che la loro icona, potesse soffrire di un disturbo del genere.

La Tricotillomania è un disturbo che può derivare da diversi fattori, dall’ansia, da una forma di depressione e dallo stress. L’atto di strappare i capelli dal proprio cuoio capelluto da un senso di sollievo, ma subito dopo aver compiuto il gesto, arriva il senso di colpa. Una condizione difficile da accettare e spesso questo disturbo può essere cronico, ma può essere curato con diverse terapie da quella comportamentale a quella farmacologica.