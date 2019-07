Antonella Clerici scartata dalla Rai, la grande delusione: ‘Non penso di meritarlo’

Antonella Clerici intervistata dal ‘Corriere della sera’ il duro sfogo della conduttrice dopo l’amara delusione: ‘Non penso di meritarlo’. Ecco cosa ha rivelato alla nota testata

Antonella Clerici, l’iconica conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, è tra i volti della televisioni più seguiti e amati dai telespettatori italiani.

Come è noto, per la conduttrice, non è un periodo semplice dal punto di vista professionale, nonostante abbia un contratto che le scada nel 2020.

La Rai infatti, dopo il Flop del remake di ‘Portobello’ e la cancellazione del format ‘Sanremo Young’ pare non abbia alcun progetto lavorativo in serbo per lei.

Tutto il suo dispiacere in un’intervista al ‘Corriere della sera’. Ecco che cosa ha rivelato.

Antonella Clerici messa da parte dalla Rai

Antonella Clerici senza freni durante l’ultima intervista al Corriere della Sera. L’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’, esterna il suo rammarico e delusione nei confronti del grande colosso televisivo che pare l’abbia completamente messa da parte. Il duro sfogo della conduttrice, spiazza i fan:

‘Vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte’

esordisce così l’Antonellina Nazionale nella sua intervista alla nota testata giornalistica:

‘Prevale il dispiacere che è un sentimento più profondo dell’arrabbiatura: la rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane. Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa’

poi prosegue, cercando di rivendicare in qualche modo i meriti e la stima conquistata nel corso dei suoi anni di onorata carriera:

‘Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda. Sono sempre stata un soldato per la Rai, non mi sono mai tirata indietro’

poi la frecciatina alla Direttrice Teresa De Sanctis:

‘Dall’ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare’

Antonella Clerici: ‘Non voglio fare da tappabuchi’

L’intervista si sposta poi sul flop del Ramake di ‘Portobello’. La conduttrice che in quel frangente lavorà al fianco della sua amica e Collega Carlotta Mantovan ha dichiarato:

‘Mi aspettavo di più anche io, ho ammesso che è stato un errore farlo, non mi tiro indietro. Ma ha avuto una media del 16,5% di share, miglior risultato di un programma di intrattenimento al sabato negli ultimi 3 anni’

Poi parla dei rumors riguardanti una sua probabile presentazione al programma canoro più seguito al mondo, lo Zecchino D’Oro:

‘Non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo. Mi piace giocare in Serie A, non mi accontento dei campetti di provincia. E sono anche stufa di fare come in passato: partivo lancia in resta e mi trovavo da sola con la spada sguainata’

Antonella Clerici abbandona la Rai?

Antonella Clerici, ha rivelato inoltre di aver ricevuto altre proposte dal altri colossi della Tv di cui non rivela l’identità:

‘In tanti, ma non faccio nomi. Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti’

poi conclude, con l’ultimo ‘schiaffo’ alla Rai: