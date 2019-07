Carlotta Mantovan dopo il silenzio postumo alla morte di Fabrizio Frizzi, torna sui social con la sua dolce metà: la foto ha fatto impazzire i fan

La bellissima vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ha sorpreso tutti i fan con uno scatto in bianco e nero che la ritrae insieme alla persona che le ha rubato il cuore. Ad un anno dalla morte di Frizzi, di nuovo felice.

Carlotta Mantovan l’abbraccio con la sua dolce metà

Finalmente la bella Carlotta Mantovan ha trovato la sua nuova strada per la felicità. Il suo scatto ha fatto molto piacere ai fan. La giornalista, infatti, ha voluto condividere con i fan la felicità degli ultimi tempi mostrando la serenità che ha conquistato, con molta fatica, con la figlia Stella Frizzi.

La vedova del grande Fabrizio Frizzi ha trovato proprio nella sua prima e unica figlia la forza per andare avanti. La Mantovan non è solita parlare del suo privato, ma a volte i suoi scatti dolci fanno trasparire tanti momenti speciali come quelli con la figlia.

Carlotta, l’intervista a Chi e la nuova forza

Il suo dolore ha sempre avuto un grande pudore. Carlotta Mantovan ha dimostrato a tutte le donne che tutte hanno la forza necessaria per continuare la vita anche dopo un lutto improvviso e devastante come quello che l’ha colpita.

Fabrizio continuerà a vivere nel cuore di tutti i suoi fan. Il suo ricordo non svanirà mai. Con la sua ultima foto, Carlotta ha dimostrato di avere un cuore grande e ancora tanto amore da donare. Sicuramente, prima o poi, troverà anche un uomo che sappia amarla e rispettarla come faceva il grande conduttore che ha lottato fino all’ultimo giorno contro la malattia che gli ha tolto la vita in modo precoce.

Stella sicuramente riceverà l’enorme amore dei suoi fan che ancora oggi, attraverso i social, lo ricordano quotidianamente.