Dopo lo studio il lavoro per Angelica, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La ragazza sorpresa in un ristorante cinese.

La amatissima Ambra Angiolini è sempre molto attiva sui social. Spesso condivide con i fan attimi di vita quotidiana, di lavoro e di divertimento. Di recente, Ambra ha coinvolto anche la figlia Angelica nei suoi post che da lei ha ereditato, sicuramente, molta energia e fantasia.

La ragazza è umile e disposta a non pesare sulle spalle dei genitori, per questo a differenza di divertirsi come tutti i ragazzi della sua età che non vedevano l’ora che le restrizioni fossero eliminate.

Ambra Angiolini, la figlia fa la lavapiatti in un ristorante cinese

Un giorno molto particolare, quello per i ristoratori italiani e Angelica, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha dato la sua disponibilità: la ragazza sta lavoricchiando come lavapiatti in un ristorante cinese.

Un bellissimo esempio per i ragazzi della sua età che raramente pensano a mettere da parte qualche soldino senza contare e pesare sulle spalle dei genitori.

La storia di Ambra su IG

La mamma, orgogliosa, ha voluto mostrare sui social come si impegna la sua bambina. Un modo per spronare i suoi ragazzi a seguire il suo buon esempio.

Nella mini clip condivisa, la ragazza ha superato una grande prova: quella che l’ha visto iniziare una nuova avventura lavorativa nel giorno più impegnativo dalla fine delle restrizioni per i ristoratori.

Le persone non vedevano l’ora di potersi concedere qualche gustosa pietanza in un buon ristorante.